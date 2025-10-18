Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că imobilul de pe strada Vicina nr. 1, afectat de explozia din cartierul Rahova, ar putea fi dezafectat, potrivit concluziilor preliminare ale raportului tehnic.

Edilul a precizat că decizia finală va fi luată după finalizarea expertizei tehnice complete.

Într-o postare de sâmbătă seara pe pagina sa de Facebook, Stelian Bujduveanu a transmis că s-a întâlnit cu proprietarii locuințelor distruse și le-a garantat că Primăria Capitalei le va asigura sprijinul necesar până la refacerea situației locative.

Într-o primă etapă, locatarii vor beneficia de cazare temporară în unități hoteliere pentru o perioadă de șapte zile, urmând ca ulterior să fie relocați în locuințe ale municipalității sau să primească ajutor financiar pentru închirierea altor spații.

Bujduveanu a mai arătat că prioritatea autorităților este securizarea clădirii și a zonei, recuperarea bunurilor salvabile și protejarea școlii aflate în apropiere.

„M-am întâlnit în această seară, cu proprietarii din imobilul afectat de explozie. Le-am prezentat concluziile preliminare și soluțiile pe termen scurt și mediu. În urma raportului tehnic asupra clădirii din Str. Vicina nr. 1, rezultă că imobilul, cel mai probabil, va fi dezafectat. Decizia finală o vom lua în urma Expertizei tehnice ce urmează a fi efectuată. Am transmis tuturor celor afectați că nu vor rămâne fără adăpost și că Primăria Capitalei le va oferi sprijin constant până la refacerea situației locative. Într-o primă etapă, locatarii beneficiază de cazare temporară în unități hoteliere, pentru 7 zile. Ulterior, aceștia vor fi relocați în locuințe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spații, cu sprijin financiar din partea municipalității. În perioada următoare, prioritatea noastră este punerea în siguranță a clădirii și a zonei înconjurătoare: se vor recupera bunurile care pot fi salvate,

se va asigura protecția școlii din apropiere,

se va identifica cea mai bună variantă pentru refacerea imobilului. Siguranța și sprijinul oamenilor afectați rămân prioritatea absolută a Primăriei Capitalei”, a scris Stelian Bujduveanu pe pagina sa de Facebook.

Nu este singurul mesaj transmis de edil pe acest subiect. Tot sâmbătă, Bujduveanu a oferit alte detalii despre modul în care pot fi sprijiniți oamenii rămași deocamdată fără apartamente.

„Astăzi, la ora 18:00, are loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia se analizează stadiul intervenției și măsurile suplimentare pentru sprijinirea familiilor afectate de explozia din Rahova. După încheierea ședinței, vom prezenta concluziile oficiale și punctul de vedere tehnic asupra clădirii afectate. ➡️ In prima etapă, Primăria Capitalei a alocat 2,9 milioane lei din fondul de urgență pentru: – cazare temporară și plata chiriilor; – hrană, produse de igienă și bunuri de strictă necesitate; – consiliere psihologică pentru copii și familii; – sprijin pentru reconstrucția locuințelor afectate. Echipele Primăriei sunt permanent în teren, identifică nevoile fiecărei familii, asigură cazarea și distribuția de ajutoare și țin legătura zilnic cu persoanele afectate. Toate aceste acțiuni sunt coordonate unitar de Primăria Capitalei, cu sprijin logistic și social integrat. 🤝 Colaboram cu parteneri din societatea civilă pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice. World Vision România gestionează contul de donații publice: RO24CITI0000000825024433 Mențiune: Fond de urgență – Rahova Fondurile colectate sunt destinate reconstrucției și reintegrării familiilor afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal. De asemenea, Crucea Roșie, Salvați Copiii, Asociatia Carusel, Habitat for Humanity și alți parteneri oferă ajutor material, emoțional și educațional. Voluntarii se implică activ în colectarea, sortarea și distribuția donațiilor. Toate fondurile sunt gestionate transparent și verificabil, iar Primăria Capitalei asigură – raportarea cheltuielilor și donațiilor; – publicarea online a situației actualizate. Sprijinul pentru familiile din Rahova trebuie să fie complet, corect și transparent. Nicio persoana nu va fi lasata fara ajutor”, scria Bujduveanu pe Facebook în jurul orei 16:30.

