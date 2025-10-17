Allianz-Țiriac a reacționat imediat după explozia produsă vineri, 17 octombrie, în blocul 32 din cartierul Rahova, București, activând planul de intervenție rapidă pentru a sprijini familiile afectate. Compania de asigurări a contactat proactiv toți clienții din zonă pentru a evalua situația și a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună.

Potrivit Allianz-Țiriac, în imobilul afectat existau nouă locuințe acoperite de polițe facultative, iar în întreaga zonă vizată, 27 de locuințe beneficiau de asigurări facultative.

Clienții care dețin polița My Home pot accesa acoperirea costurilor pentru cazare temporară până la 90 de zile, în limita a 500 de euro pe lună, pe baza documentelor justificative. Valoarea totală asigurată a locuințelor din zonă este estimată la aproximativ două milioane de euro.

Compania a precizat că, în cazul în care autoritățile vor decide demolarea blocului, toate despăgubirile vor fi achitate integral clienților cu polițe active. Evaluarea daunelor minore poate fi realizată online, printr-un formular de notificare în care pot fi încărcate poze, iar evaluările pentru daune complexe vor fi efectuate imediat ce accesul în siguranță va fi permis.

Daniela Covăcescu, directorul de operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări, a declarat că prioritatea companiei este să fie alături de persoanele afectate, cu soluții rapide și sprijin concret. Ea a explicat că echipele Allianz-Țiriac au contactat imediat clienții din zonă, au evaluat pagubele și au facilitat accesul la despăgubiri, inclusiv pentru cazarea temporară.

„Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectați, cu soluții rapide și sprijin concret în aceste momente dificile. Echipele noastre au acționat imediat pentru a contacta toți clienții din zonă, a evalua pagubele și a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie. În paralel, gestionăm procesele de constatare atât online, cât și în teren, imediat ce condițiile o vor permite. Rămânem implicați până la soluționarea completă a tuturor dosarelor de daună”, spune aceasta.

Specialiștii Allianz-Țiriac subliniază importanța asigurărilor facultative pentru protejarea locuințelor, care oferă acoperire completă nu doar pentru explozii, ci și pentru dezastre naturale, incendii, furturi sau daune provocate neintenționat altor persoane.

Acestea completează polița obligatorie PAD, protejând aproximativ 300.000 de locuințe din România, și asigură o siguranță financiară reală indiferent de tipul incidentului care ar putea afecta proprietatea.