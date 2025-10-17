Vineri, în jurul orei 09:08, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că primele echipaje de intervenție au ajuns la fața locului în șapte minute. În total, peste 300 de pompieri, 125 de jandarmi și 72 de polițiști au fost mobilizați pentru operațiunile de salvare, alături de două echipe canine ale IGSU.

Explozia s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altora, iar mai multe apartamente au fost grav avariate. Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului. În paralel, companiile de asigurări au început evaluarea pagubelor.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a transmis că aproximativ 45 dintre apartamentele afectate erau protejate prin polițe facultative de asigurare. Reprezentanții asigurătorilor se află deja în zonă și colaborează cu autoritățile pentru a sprijini locatarii și a accelera procesul de despăgubire.

„Desigur, în astfel de momente, prioritatea este siguranța oamenilor și, apoi, sprijinul concret pentru reconstrucție”, au precizat oficialii UNSAR.

Potrivit specialiștilor din domeniu, explozia este un risc acoperit de polițele de asigurare facultativă a locuinței. În Capitală și în județul Ilfov, doar 30% dintre proprietari au încheiat o astfel de poliță, deși riscurile de incendii, explozii sau cutremure sunt ridicate. Aceasta este și zona în care se înregistrează cele mai mari despăgubiri.

La nivel național, procentul scade semnificativ: doar 17% dintre locuințele din România — aproximativ 1,7 milioane — sunt asigurate complet, printr-o combinație între polița obligatorie (PAD) și cea facultativă. Cu alte cuvinte, opt din zece locuințe rămân neprotejate în fața unor dezastre similare celui din Rahova.

Datele UNSAR arată că cea mai mare despăgubire plătită pentru o explozie în baza unei polițe facultative a fost de 555.000 de lei în 2023, respectiv 255.000 de lei în 2024. În total, în acest an, asigurătorii au plătit despăgubiri de peste 183 milioane de lei pentru daune la locuințe, cu 9% mai mult decât în 2023, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În România, o poliță facultativă se poate încheia doar pentru locuințele care au deja o asigurare obligatorie PAD, care oferă o protecție de bază împotriva dezastrelor naturale precum cutremure, inundații sau alunecări de teren.

Asigurarea facultativă extinde această protecție, acoperind și alte tipuri de riscuri, inclusiv explozii, incendii, furtuni, căderi de corpuri, avarii ale instalațiilor de apă-canal sau defecțiuni ale centralelor termice.

Astfel de polițe pot fi adaptate în funcție de nevoile fiecărei locuințe, prin clauze suplimentare care pot acoperi, de exemplu, daunele provocate vecinilor, avarierea panourilor fotovoltaice ori intervenția specialiștilor în caz de urgență, cum ar fi o pană de curent sau o defecțiune la sistemul de încălzire.

Reprezentanții UNSAR subliniază că aceste instrumente financiare reprezintă o măsură preventivă esențială, menită să protejeze investiția în locuință și să reducă impactul economic al unor evenimente neprevăzute.

„Scopul nostru este să oferim sprijin concret și soluții rapide pentru familiile afectate”, au transmis aceștia.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția recent asupra gradului scăzut de asigurare a locuințelor din România, subliniind că legea impune existența unei polițe obligatorii.

„Românii trebuie să înțeleagă că asigurarea locuinței nu este un moft, ci o responsabilitate”, a spus acesta.

În ciuda obligației legale, datele arată că numărul celor care își protejează locuința printr-o poliță completă este redus. Specialiștii pun acest lucru pe seama lipsei de informare și a percepției că riscurile majore sunt puțin probabile. Totuși, evenimentele din Rahova confirmă cât de vulnerabil rămâne fondul locativ urban.

UNSAR, înființată în 1994, reprezintă 21 de companii de asigurări și reasigurări, care dețin peste 90% din piața locală. Organizația are un rol esențial în promovarea culturii de asigurare și în susținerea dezvoltării durabile a industriei. În medie, asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.