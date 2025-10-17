Premierul Ilie Bolojan a exprimat compasiunea sa pentru familiile persoanelor decedate, pentru răniți și pentru toți locuitorii blocului afectat, ale căror vieți au fost grav perturbate de explozie. Potrivit acestuia, trei persoane și-au pierdut viața, două se află într-o stare gravă, iar alte două au suferit arsuri serioase și vor fi transferate în străinătate, după recomandarea ministrului Sănătății. Celelalte cazuri sunt stabile.

Totodată, premierul a subliniat că tragedia a afectat structura de rezistență a blocului, iar, conform primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, clădirea probabil nu mai poate fi reabilitată și va trebui demolată.

”Din păcate am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi locuitorii acelui bloc, pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viaţa, de această explozie. Înţeleg că sunt trei decedaţi şi sunt încă doi într-o stare destul de gravă. Iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase şi mi-a comunicat ministrul Sănătăţii că au convenit să fie transferaţi în străinătate”, a spus premierul Ilie Bolojan, la RRA.

Premierul a precizat că, în această dimineață, a menținut legătura cu administrația din București și cu primarul interimar Bujduveanu pentru a organiza preluarea și cazarea locuitorilor afectați. El a adăugat că se va căuta o soluție de comun acord cu Primăria Sectorului 5 și Primăria Generală pentru a le oferi sprijin în această perioadă.

Bolojan a menționat că în bloc locuiesc probabil peste 400 de persoane, având în vedere dimensiunea clădirii. De asemenea, a subliniat că există programe ale Ministerului Dezvoltării care pot sprijini reabilitarea blocului, iar, în condițiile în care acesta nu va mai putea fi refăcut, va trebui analizată situația asigurărilor pentru apartamentele afectate.

Premierul a explicat că, din cauza lipsei unei culturi și a măsurilor care să încurajeze asigurarea locuințelor în România, doar o parte dintre acestea sunt protejate în fața unor tragedii precum cele de la Broșteni, județul Suceava. El a precizat că, prin schemele de sprijin adoptate recent, Guvernul urmărește să încurajeze mai mult asigurarea locuințelor, atât prin polițe obligatorii, cât și prin asigurări extinse, astfel încât în cazul unor accidente, furtuni sau alte fenomene naturale locuințele să fie despăgubite integral.

În acest context, premierul a menționat că se va verifica câți locuitori ai blocului afectat sunt asigurați și în ce condiții, pentru a putea lua măsurile necesare în perioada următoare, iar Guvernul va acorda ajutoare persoanelor afectate de explozie.