Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, vineri, la Casa Albă, cu liderul american Donald Trump, într-un moment considerat crucial pentru relațiile dintre cele două state și pentru viitorul războiului din Ucraina. Discuțiile au vizat, potrivit celor doi lideri, garanțiile bilaterale de securitate, armistițiul și posibilitatea implicării Statelor Unite într-un nou efort diplomatic.

Zelenski a subliniat că, în opinia sa, garanțiile de securitate bilaterale sunt esențiale pentru poporul ucrainean, pe care l-a descris drept „supus zilnic atacurilor”. Acesta a arătat că NATO rămâne o opțiune strategică pentru Kiev, dar că prioritatea imediată o reprezintă obținerea unor angajamente clare de protecție din partea Statelor Unite.

Liderul ucrainean a mai afirmat că aliații și sprijinul militar rămân elemente-cheie pentru rezistența Ucrainei, exprimându-și speranța că, alături de Washington, țara sa poate atinge pacea.

„În primul rând, cred că trebuie să ne aşezăm la masă şi să discutăm. În al doilea rând, avem nevoie de un armistiţiu. Cel mai important lucru pentru poporul ucrainean, care este supus atacurilor zilnice, este să aibă garanţii de securitate foarte solide. NATO este cea mai bună opţiune, dar armamentul este foarte important. Aliaţii de partea noastră sunt foarte importanţi. Noi vrem pace, Putin nu vrea. De aceea trebuie să exercităm presiune asupra lui”, a afirmat Zelenski.

Donald Trump, care l-a întâmpinat pe Zelenski la Casa Albă alături de vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, a evitat să se pronunțe ferm asupra livrării de rachete Tomahawk către Ucraina. Liderul american a admis că această solicitare ridică „probleme de escaladare”, precizând că subiectul urmează să fie analizat cu atenție.

„Vom discuta despre asta. Este o escaladare, dar vom discuta despre asta”, a afirmat Trump.

El a explicat că unul dintre motivele pentru care Washingtonul dorește încheierea conflictului este dificultatea de a furniza armament de o asemenea putere, adăugând că speră să se poată pune capăt războiului fără a mai fi nevoie de utilizarea acestor arme.

„Unul dintre motivele pentru care vrem să punem capăt acestui război este… că nu ne este uşor să vă furnizăm… un număr mare de arme foarte puternice… Sperăm că nu vor avea nevoie de ele. Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Zelenski a insistat asupra importanței sprijinului militar, afirmând că Ucraina are nevoie de armament performant și de un cadru de securitate robust pentru a rezista agresiunii ruse. Potrivit acestuia, Rusia nu a obținut succese semnificative pe câmpul de luptă, iar un armistițiu negociat ar putea reprezenta un prim pas spre pace.

Întrebat ce concesii ar fi dispusă Ucraina să facă pentru a ajunge la o înțelegere, Zelenski a declarat că primul pas trebuie să fie o discuție directă la masa negocierilor, urmată de un acord de încetare a focului.

„În primul rând, cred că trebuie să ne aşezăm la masă şi să discutăm. În al doilea rând, avem nevoie de un armistiţiu… Aşa cum am spus anterior, suntem dispuşi să discutăm în orice format, bilateral, trilateral, nu contează”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Președintele american a remarcat că între Zelenski și Vladimir Putin există o „animozitate evidentă”, susținând că cei doi lideri nu se plac reciproc.

Trump a adăugat că Statele Unite încearcă să creeze condițiile necesare pentru ca toate părțile implicate să se simtă confortabil într-un eventual proces de pace. El a mai spus că administrația sa intenționează să fie implicată în negocieri, direct sau indirect, în funcție de cum vor evolua lucrurile.

Referindu-se la o recentă discuție telefonică purtată cu președintele rus, Trump a declarat că îl consideră pe Putin dispus să pună capăt războiului, ceea ce l-a determinat să continue dialogul diplomatic.