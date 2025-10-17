În România, costurile de încălzire ale unei locuințe variază semnificativ în funcție de tehnologia utilizată: pompă de căldură sau centrală pe gaz. Aceste diferențe sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv eficiența energetică, prețul combustibililor și politicile guvernamentale.

Încălzirea cu pompe de căldură este mai eficientă din punct de vedere energetic comparativ cu centralele pe gaz. Pompele de căldură pot oferi un raport de eficiență energetică (COP) de până la 4, ceea ce înseamnă că pentru fiecare unitate de energie electrică consumată se pot produce până la 4 unități de căldură.

În schimb, centralele pe gaz au o eficiență mai mică, de aproximativ 0,9, adică pentru fiecare unitate de energie gazoasă consumată, se obțin 0,9 unități de căldură.

În ceea ce privește costurile, prețul mediu al energiei electrice este de aproximativ 0,7 lei/kWh, iar prețul gazului natural este de aproximativ 1,5 lei/kWh. Astfel, costul de operare pentru încălzirea cu pompă de căldură este semnificativ mai mic comparativ cu cel al centralei pe gaz.

Costul inițial al unei pompe de căldură este mai ridicat decât al unei centrale pe gaz. Pentru o locuință de dimensiuni medii, prețul unei pompe de căldură poate varia între 30.000-50.000 de lei, în funcție de tipul și capacitatea sa. În schimb, o centrală pe gaz are un cost inițial mai mic, între 10.000-20.000 de lei.

Cu toate acestea, diferența de cost inițial poate fi amortizată în decurs de câțiva ani datorită economiilor realizate la facturile de energie. Ba mai mult, există programe guvernamentale care oferă subvenții pentru instalarea pompelor de căldură, ceea ce poate reduce semnificativ costul inițial:

Programul Casa Verde PLUS

Administrat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), acest program vizează gospodăriile care doresc să îmbunătățească eficiența energetică a locuințelor lor. În 2025, bugetul alocat pentru Casa Verde PLUS este de 100 milioane de lei, bani destinați exclusiv instalării pompelor de căldură. Finanțarea poate acoperi până la 70% din costurile eligibile, în funcție de tipul sistemului și de performanțele sale.

Pentru a fi eligibile, gospodăriile trebuie să dețină deja un sistem fotovoltaic instalat prin programul Casa Verde și să îndeplinească criteriile tehnice stabilite de AFM.

Programul Electric Up 2

Destinat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și operatorilor economici din domeniul HoReCa, acest program oferă finanțare nerambursabilă pentru implementarea de soluții energetice eficiente, inclusiv pompe de căldură. Finanțarea poate acoperi până la 75% din valoarea investiției, cu o valoare maximă a grantului de 150.000 de euro per beneficiar.

Pentru a accesa fondurile, solicitanții trebuie să depună proiecte prin platforma dedicată, iar implementarea lor se face în termen de maximum 12 luni de la semnarea contractului.

Atenție! Pentru informații suplimentare și pentru a verifica eligibilitatea, este recomandat să consultați site-urile oficiale ale AFM și Ministerului Energiei.

Guvernul României promovează tranziția către surse de energie mai curate și mai eficiente. În acest context, pompele de căldură sunt susținute ca o soluție ecologică și eficientă energetic. De exemplu, în Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030, se preconizează o creștere semnificativă a utilizării pompelor de căldură în următorii ani.

De altfel, Ministerul Energiei și Ministerul Mediului implementează politici care încurajează utilizarea tehnologiilor de încălzire eficiente și cu emisii scăzute de carbon, inclusiv prin acordarea de subvenții și stimulente fiscale.

Pe scurt, încălzirea casei cu o pompă de căldură reprezintă o opțiune mai economică și ecologică pe termen lung comparativ cu centrala pe gaz, în ciuda costului inițial mai ridicat. Această tendință este susținută de politicile guvernamentale care promovează eficiența energetică și reducerea emisiilor de carbon.