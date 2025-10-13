Vremea din România se răcește semnificativ în această săptămână, meteorologii estimând că valorile termice vor fi ușor sub mediile multianuale specifice perioadei, mai ales începând de miercuri.

Temperaturile minime vor coborî din nou aproape de zero grade, iar în mai multe zone vor fi ninsori, ceea ce îi determină pe români să pornească centralele pentru a-și încălzi locuințele. În paralel, mulți se gândesc cu îngrijorare la facturile care vor urma, temându-se că frigul și consumul necontrolat vor aduce sume uriașe la plata energiei.

Specialiștii în domeniu subliniază că modul de utilizare a centralei termice și reglarea corectă a termostatului sunt esențiale pentru a evita costuri exagerate. În prezent, prețul plafonat pentru gazele naturale destinate clienților casnici este de 0,31 lei pe kWh, TVA inclus. În acest context, temperaturile de setare a centralei pe timpul zilei și al nopții joacă un rol crucial pentru gestionarea facturii.

Specialiștii recomandă ca în intervalul în care locuința este folosită ziua, temperaturile să fie între 20 și 21 °C, iar pe timpul nopții, temperatura să scadă la 17–19 °C. Dacă locuința rămâne goală mai mult timp, se poate seta între 16 și 18 °C pentru a evita răcirea excesivă.

Pentru a ilustra impactul acestor setări asupra costurilor, specialiștii au realizat simulări pentru două tipuri de apartamente: unul cu două camere și altul cu trei camere, cu condiția ca izolarea locuințelor să fie moderată.

În cazul apartamentului cu două camere, cu o suprafață utilă de 50–60 m², dacă temperatura este menținută la 20,5 °C în timpul zilei (16 ore) și 18 °C pe timpul nopții (8 ore), centrala trebuie să funcționeze echivalentul a 4 ore pe zi la o putere medie de 7 kW. Calculul estimativ indică un consum lunar de aproximativ 840 kWh, ceea ce ar însemna o cheltuială de 260,4 lei pentru energie termică.

Această sumă lasă un interval de siguranță pentru pierderile neprevăzute sau zilele mai reci, astfel încât factura să rămână sub pragul de 400 de lei.

În cazul apartamentului cu trei camere, cu o suprafață de 70–80 m², setarea optimă ar fi 20 °C ziua și 18 °C noaptea. Pentru a acoperi cerințele termice, centrala ar trebui să funcționeze aproximativ 5 ore pe zi la o putere medie de 8 kW, rezultând un consum lunar de circa 1.200 kWh și o factură de aproximativ 372 lei. Specialiștii avertizează că în nopțile extrem de reci sau în locuințele cu izolație slabă, consumul poate crește, iar costurile pot depăși pragul de 400 de lei.

Randamentul centralei și întreținerea acesteia sunt, de asemenea, factori determinanți. Centralele moderne în condensare, bine întreținute și folosite eficient, pot economisi între 30 și 35% față de modele mai vechi, mai ales dacă temperatura apei de retur este scăzută.

Consumul depinde și de izolarea locuinței, diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară, pierderile pe coloane și ferestre, dar și de etanșeitatea generală a imobilului.

Pentru a gestiona mai bine costurile, experții recomandă utilizarea unui termostat programabil sau inteligent, care să ajusteze automat valorile termice pe timpul zilei și al nopții. Este indicată menținerea temperaturii maxime ziua la 21–21,5 °C și reducerea acesteia în camerele neutilizate, acolo unde este posibil.

De asemenea, o izolație corespunzătoare, ferestre eficiente și glafuri etanșe pot reduce semnificativ pierderile de căldură. Mentenanța regulată a centralei și purjarea caloriferelor contribuie, de asemenea, la un consum mai eficient.