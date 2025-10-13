Interzis pentru proprietarii de case și apartamente. Aceeași acțiune săvârșită în mod repetat în decurs de un an de la aplicarea unei sancțiuni administrative se pedepsește cu o amendă de 10 Kazah Tenge pentru persoanele fizice, 40 pentru întreprinderile mici sau organizațiile non-profit, 60 pentru întreprinderile mijlocii și 150 pentru întreprinderile mari, potrivit unui site din Kazahstan.

Vecinul de sus v-a inundat? Pentru proprietari, în astfel de cazuri, apare o dublă problemă, deoarece, pe lângă reparațiile neplanificate necesare, este necesară începerea procesului de recuperare a despăgubirilor de la vecini. Ce trebuie făcut și cum puteți obține o sumă adecvată, care să reflecte într-o oarecare măsură pagubele reale?

Adesea, vecinii reușesc cu greu să rezolve problema pe cale pașnică. Este necesar să identificați daunele cauzate de vecin „pe hârtie”. Cu acest document, aveți dreptul să vă adresați instanței.

Dacă vecinul a decis să facă o extindere a apartamentului sau să deschidă o afacere privată în apartamentul său, în baza Legii „Privind Relațiile Locative”, acesta trebuie să respecte următoarele cerințe:

Spațiile nerezidențiale trebuie să fie izolate de zonele rezidențiale și să nu aibă acces (ieșire) public.

Utilizarea locuinței nu trebuie să ducă la distrugerea sau deteriorarea acesteia, să perturbe condițiile de viață ale altor chiriași și să provoace daune mediului.

Îmbunătățirea și reamenajarea spațiilor rezidențiale și nerezidențiale dintr-o clădire este posibilă cu acordul proprietarului și în prezența unui proiect realizat de o persoană fizică sau juridică, care își asumă responsabilitatea pentru conformitatea proiectului cu normele și regulile de construcție.

Spațiile nerezidențiale trebuie să fie izolate de spațiile rezidențiale și să nu aibă o intrare (ieșire) comună. Conformitatea proiectului cu cerințele obligatorii este aprobată în conformitate cu legile Republicii Kazahstan de către organismul autorizat pentru arhitectură, urbanism și construcții.

Din 7 iulie 2020 a intrat în vigoare Codul „Privind sănătatea cetățenilor și sistemul de sănătate”, care oferă protecție cetățenilor împotriva fumatului pasiv în locurile publice.

Conform Codului sănătății și al sistemului de sănătate – fumatul este interzis în ușa caselor, precum și în instituțiile de învățământ, organizațiile pentru odihna minorilor, organizațiile de asistență medicală, cinematografe, teatre și orice alte spații publice.

Controlul asupra aplicării interdicției consumului de tutun în anumite locuri publice este încredințat organelor de interne, prin urmare, în cazul încălcării poate fi contactat un inspector din cadrul secției de poliție, cu o cerere specială.