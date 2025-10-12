Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că nu există nicio intenție de majorare a TVA-ului pentru anul 2026.

Șeful de la Finanțe a subliniat că un buget realist și bine fundamentat poate preveni eventuale derapaje fiscale. Mai mult, măsurile luate deja au produs efecte pozitive și au îmbunătățit relația României cu instituțiile europene.

Alexandru Nazare a precizat duminică, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24, că Guvernul nu are în vedere o creștere a Taxei pe Valoarea Adăugată în 2026. El a explicat că un buget construit realist reduce riscul apariției unor situații neprevăzute, precum necesitatea majorării taxelor în timpul anului.

Întrebat despre efectele măsurilor fiscale implementate până acum, Nazare a afirmat că situația economică este considerabil îmbunătățită, iar atmosfera din cadrul Consiliului ECOFIN este mult mai favorabilă României față de cea din luna iulie.

Potrivit acestuia, riscul suspendării a 10% din angajamentele de fonduri europene pentru 2026 s-a diminuat semnificativ, deși nu a dispărut complet. Ministrul a explicat că această evoluție pozitivă depinde în continuare de consecvența și coerența măsurilor care vor fi luate până la finalul anului și în 2026.

„Atmosfera din ECOFIN în relație cu România e mult ameliorată față de iulie, față de ECOFIN din iulie, unde am fost foarte aproape de o posibilă suspendare a fondurilor europene. Această posibilitate de a avea 10% din angajamente suspendate pentru anul 2026, în momentul de față este mult, mult atenuată. Asta nu înseamnă că a dispărut complet, pentru că va depinde foarte mult de ce facem și în continuare și de cât de consistente sunt măsurile pe care le luăm atât până la finalul acestui an, cât și în 2026”, a explica Alexandru Nazare.

În privința rectificării bugetare, Nazare a arătat că ministerul a reușit să negocieze un deficit de 8,4%, față de 8% cât era prevăzut inițial, ceea ce a permis alocarea a aproape 8 miliarde de lei suplimentari pentru investiții.

Fondurile au fost direcționate către domenii cheie precum transporturile, dezvoltarea, mediul și economia. Ministrul a subliniat că această cifră de 8,4% este una solidă, fiind considerată consistentă atât de Comisia Europeană, cât și de agențiile internaționale de rating.

Nazare a mai spus că menținerea unei încrederi ridicate din partea agențiilor de rating confirmă efectele pozitive ale măsurilor adoptate până acum. În opinia sa, dacă acestea nu ar fi avut impact, agențiile nu ar fi validat nivelul actual al deficitului.

„În rectificarea bugetară am reușit să negociem un deficit de 8,4% față de un 8% cât era inițial, ceea ce ne-a dat un spațiu foarte important pentru investiții, adică aproape 8 miliarde de lei pe care am putut să le distribuim astfel încât să continuăm investiții esențiale în mai multe zone: Transporturi, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei. Sunt niște plusuri. (…) Faptul că avem un 8,4 confirmat de agenții, indirect, ne transmite că măsurile luate au avut efecte, pentru că dacă nu aveau efecte, agențiile n-ar fi confirmat acest lucru”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Referitor la posibilitatea unei creșteri viitoare a taxelor, inclusiv a TVA, ministrul a reiterat că această variantă nu se află în niciun plan guvernamental pentru anul 2026.

El a adăugat că orice decizie de acest tip ar putea fi evitată prin construirea unui buget realist și responsabil, care să elimine nevoia unor ajustări bruște. Alexandru Nazare a subliniat că modul de elaborare a bugetului este esențial pentru stabilitatea fiscală a României.