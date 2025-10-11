În cadrul reuniunii ECOFIN, tema principală a fost actualizarea sistemului de resurse proprii ale bugetului Uniunii Europene, care reprezintă aproximativ 90% din veniturile comunitare.

Comisia Europeană a propus cinci noi resurse proprii:

sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii;

mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon;

aplicarea unei cote de apel uniforme pentru greutatea echipamentelor electrice și electronice necolectate anual în fiecare stat membru;

o resursă proprie derivată din accizele pe tutun;

o resursă corporativă dedicată Europei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că finanțarea bugetului UE trebuie să se bazeze pe principii precum echitatea, eficiența, transparența și simplitatea. Ca stat net beneficiar de fonduri europene, România consideră esențială o distribuție echitabilă a contribuției financiare aferente resurselor proprii, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică al fiecărui stat membru.

„Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile Uniunii și să aducă beneficii tangibile cetățenilor. Este esențial ca tranziția verde să nu genereze costuri disproporționate pentru statele aflate încă în proces de redresare economică”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

România a exprimat rezerve cu privire la unele propuneri ale Comisiei Europene, cum ar fi introducerea resurselor bazate pe deșeurile electronice și reducerea costurilor de colectare pentru resursele tradiționale, cum sunt taxele vamale.

Țara noastră a pledat pentru simplificarea administrativă și o mai bună reglementare la nivel european, subliniind necesitatea reducerii poverii birocratice, în special pentru întreprinderile mici și autoritățile publice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că evaluările de impact trebuie să țină cont de specificul statelor membre cu economii emergente și să includă analize diferențiate, pentru a sprijini decizii bazate pe dovezi și adaptate realităților naționale.

România a susținut, de asemenea, echilibrul și solidaritatea europeană, promovând direcționarea economiilor către investiții productive și menținând sprijinul pentru măsurile financiare și sancțiunile împotriva Rusiei.

Totodată, țara noastră a menținut rezerve față de noile accize pe tutun, considerând că nivelurile minime propuse sunt excesive, și a pledat pentru o abordare graduală și flexibilă, menită să protejeze stabilitatea pieței și veniturile bugetare.