Principala cauză a acestui declin o reprezintă reducerea ratei de adopție a vehiculelor electrice, determinată de diminuarea și suspendarea temporară a subvențiilor guvernamentale, care a generat incertitudine în piață.

Compania de consultanță strategică Roland Berger a oferit mai multe informații pentru Capital. Potrivit acesteia, segmentul vehiculelor pur electrice (BEV) a fost mai afectat decât piața auto în ansamblu, care a crescut cu 5% în 2024.

„Segmentul vehiculelor pur electrice (BEV) a fost mai afectat decât piața auto în ansamblu în 2024 în principal din cauza sensibilității ridicate la preț a consumatorilor. Prețul de achiziție al unui BEV rămâne mai mare comparativ cu un vehicul convențional sau chiar cu unul hibrid, iar reducerea valorii tichetului Rabla Plus la jumătate și ulterior suspendarea temporară a programului au accentuat această situație. În plus, în timp ce piața auto convențională beneficiază de o ofertă diversificată de modele și segmente de preț, oferta de modele accesibile în segmentul BEV este mai limitată. Acești factori au contribuit la scăderea cererii pentru BEV-uri, în contrast cu creșterea generală a pieței auto, evidențiind provocările specifice cu care se confruntă acest segment în România”, au explicat experții de la Roland Berger pentru Capital.

Compania de consultanță strategică a subliniat și că România are una dintre cele mai scăzute rate de încărcare acasă la nivel global. Acest lucru contribuie la o dependență mai ridicată de încărcarea publică.

„România are una dintre cele mai scăzute rate de încărcare acasă la nivel global – aproximativ 40% – ceea ce contribuie la o dependență mai ridicată de încărcarea publică. În multe țări europene, soluțiile proprii de încărcare electrică sunt extinse și bine integrate în infrastructura rezidențială, permițând utilizatorilor să își încarce vehiculele electric acasă. De exemplu, între 60-70% dintre respondenții din Austria, Belgia, Franța, Germania și Italia au propria soluție de încărcare acasă, iar în Norvegia, Portugalia și Marea Britanie acest procent depășește 70%. În contrast, doar 38% dintre români au o soluție proprie de încărcare acasă, 24% dispun de o soluție semi-privată, iar 38% nu au acces la niciun tip de încărcător acasă. Principalele bariere privind adopția soluțiilor de încărcare acasă nu sunt legate de spațiu sau de aranjamentele de locuit, așa cum se observă în alte țări, ci mai degrabă de complexitatea instalării și a întreținerii, precum și de costurile ridicate pentru achiziție și instalare”, a explicat compania de consultanță.

Specialiștii de la Roland Berger au subliniat și un alt aspect important: majoritatea vehiculelor electrice din România sunt folosite pentru distanțe scurte. Mai precis, majoritatea șoferilor de vehicule electrice din țara noastră sunt în mediul urban sau peri-urban și le folosesc pentru naveta zilnică sau activități strict urbane.

Mai mult, autonomia vehiculelor electrice, deși în continuă îmbunătățire, poate fi percepută ca insuficientă pentru călătorii mai lungi, ceea ce contribuie la preferința pentru utilizarea acestora în orașe.

În clasamentul global, China continuă să ocupe prima poziție, cu 77 de puncte, urmată de Norvegia (76), SUA (71), Marea Britanie (69), Germania (69), Olanda (67), Singapore (67), Franța (66), Thailanda (66) și Suedia (65). Țări precum Franța și Marea Britanie au redus decalajul față de lideri în ultimii doi ani, în timp ce piețele din Asia de Sud-Est, precum Thailanda, au înregistrat progrese importante.

O evoluție pozitivă este remarcată și în regiunea MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord), precum și pe piețele emergente India (58 puncte) și Brazilia (50 puncte), unde îmbunătățirile vin din infrastructură, tehnologie și satisfacția utilizatorilor, chiar dacă penetrarea vehiculelor electrice este încă redusă.

Studiul Roland Berger acoperă 33 de piețe din cinci regiuni și analizează tendințele globale în electromobilitate pe baza interviurilor cu experți din industrie, a datelor de piață actuale și a unui sondaj realizat în rândul șoferilor de vehicule electrice (BEV și PHEV).