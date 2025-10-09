În septembrie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 39%, în timp ce vehiculele comerciale ușoare și minibusele au avansat cu 33,8%, iar cele grele și autobuzele cu 40,6%.

Autoturismele „electrificate” – care includ modelele mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și electrice – au consemnat o creștere de 39,3%, atingând o cotă de piață de 48,7%.

Dintre acestea, mild-hybrid (+12%) dețin o cotă de 18,3%, full-hybrid (+63%) au ajuns la 17,9%, plug-in hybrid (+86%) la 6,5%, iar autoturismele electrice pure (+52%) la 6%.

Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie, a explicat că, deși cifrele indică o revenire a pieței, evoluția trebuie privită cu precauție:

„Rezultatele din luna septembrie indică o aparentă revenire a pieței auto, cu o creștere raportată de aproape 40% față de aceeași perioadă din 2024 și o cotă de piață de 48,7% pentru motorizările electrificate. Totuși, aceste cifre trebuie interpretate cu prudență”, spune el.

Acesta a subliniat că efectul creșterii TVA aplicat din 1 iulie ar fi putut stimula temporar vânzările, iar baza scăzută din 2024 – cea mai slabă lună din ultimii doi ani – amplifică artificial procentajele.

„Chiar și în aceste condiții, motorizările electrificate își mențin o pondere ridicată, cu segmentele full hybrid (+63%) și plug-in hybrid (+86%) pe un trend ascendent, alimentat de ofertele tot mai variate ale producătorilor, cât și de interesul constant al consumatorilor pentru soluțiile de tranziție energetică”, completează Vardie.

În septembrie 2025, autoturismele, care reprezintă aproximativ 85% din totalul pieței, au totalizat 12.409 unități înmatriculate, în creștere cu 39% față de anul precedent.

Segmentarea pe clase arată o dominare clară a SUV-urilor, care au ajuns la o cotă de 48,9%, în creștere cu 39,2%. Urmează Clasa C (29,7%, +42,2%) și Clasa B (16,7%, +58,9%).

După tipul de combustibil, autoturismele pe benzină au crescut cu 40,8% (pondere 45%), iar cele diesel cu 45% (pondere 6,4%). Modelele mild-hybrid au avansat cu 12%, atingând o cotă de 18,3% – majoritatea fiind pe benzină (87%), în timp ce doar 13% folosesc motorină.

În ansamblu, motorizările electrificate (BEV, PHEV, FHEV, MHEV) domină piața, depășind împreună 48,7%, o cotă superioară celei cumulate de benzină și motorină. Autoturismele full-electrice (BEV) reprezintă 6% din piață (față de 5,6% în 2024), iar plug-in hybrid (PHEV) 6,5% (față de 5%).

Pe segmentul autoturismelor electrice (BEV), în primele nouă luni din 2025, Dacia Spring rămâne lider cu 1.177 unități, deși în scădere cu 47% față de 2024. Urmează Hyundai Kona (516 unități) și Tesla Model 3 (355 unități).

La modelele plug-in hybrid (PHEV), topul este condus de Ford Kuga și Hyundai Tucson, ambele cu 501 unități, urmate de Volkswagen Tiguan (440 unități).

În clasamentul full-hybrid (FHEV), Toyota Corolla ocupă primul loc, cu 3.166 unități (+18%), urmată de Dacia Duster (2.525 unități) și Toyota Yaris Cross (2.076 unități).

Pentru segmentul mild-hybrid (MHEV), liderul este Dacia Duster, cu 5.008 unități, urmată de Hyundai Tucson (1.528 unități) și Ford Puma (1.194 unități).

În luna septembrie, vehiculele comerciale ușoare și minibusele au înregistrat o creștere de 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, dintre care vehiculele ușoare fără minibus au avansat cu 32,3%. În primele nouă luni ale anului, vehiculele comerciale ușoare electrice au totalizat 469 unități, comparativ cu 440 unități anul trecut.

În ceea ce privește vehiculele comerciale grele și autobuzele, creșterea a fost de 40,6%, cu un avans de 38% pentru vehiculele grele de peste 16 tone și autotractoare.

„Piața vehiculelor comerciale — atât ușoare, cât și grele — a consemnat creșteri de +34% și +41%, însă și aici trebuie luat în calcul efectul de bază scăzut și eventualele înmatriculări anticipate de flote, înainte de modificările fiscale”, a mai precizat Dan Vardie.

Reluarea Programului Rabla 2025 ar putea contribui la menținerea cererii, însă ediția actuală dispune de un buget mai redus și de stimulente ajustate.

Interesul inițial ridicat demonstrează că publicul rămâne receptiv la programele de reînnoire, dar impactul pe termen mediu depinde de ritmul de procesare a dosarelor și de sustenabilitatea cererii, nu doar de entuziasmul de început.