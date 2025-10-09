Persoanele care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap nu sunt scutite automat de popriri, avertizează avocatul Adrian Cuculis. Deși statul le asigură tratament medical gratuit, acest lucru nu le oferă imunitate în fața executării silite, atunci când au datorii.

Răspunsul este „da”. Se poate pune poprire chiar dacă o persoană are certificat de handicap. Boala o încadrează teoretic într-un grad de handicap indiscutabil, are tratament gratuit din partea statului, însă nu are imunitate de executare când vine vorba de datorii, a explicat avocatul.

Totuși, nu toate sumele pot fi executate. Specialistul oferă un exemplu: creditorii nu pot pune poprire pe banii pe care statul îi decontează pentru tratament deoarece aceștia au o destinație strictă, medicală. De asemenea, alocațiile sau sumele destinate operațiilor indispensabile vieții nu pot fi urmărite silit, conform Codului de Procedură Civilă.

În schimb, indemnizațiile de handicap pot fi urmărite, dar în anumite limite și condiții. Sunt limite de poprire de o treime (1/3) și de jumătate (1/2), dar acestea reprezintă maximumul. În unele cazuri, poprirea se poate reduce până la o fracție mult mai mică, precum 1/6, a precizat avocatul.

Fiecare situație depinde de contestația la executare și de circumstanțele personale ale debitorului.

„Dacă am certificat de încadrare în grad de handicap, se mai poate pune poprire? Răspunsul este „da”, pentru că această boală pe care o aveți, teoretic, vă încadrează în grad de handicap indiscutabil; aveți tratament gratuit din partea statului, dar nu aveți imunitate de executare când vine vorba de datoriile dumneavoastră. Haideți să facem următorul scenariu: statul este dator să vă plătească tratamentul. Practic, dacă aveți un creditor, acel creditor nu poate să pună poprire pe banii pe care statul vi-i decontează pentru tratamentul respectiv. Codul de procedură civilă are câteva limitări cu privire la aceste lucruri, respectiv: dacă aveți niște bani care sunt pentru o operație indispensabilă vieții sau dacă sunt niște bani care provin din alocații, spre exemplu, ele nu pot fi poprite. În schimb, indemnizațiile – cum este această indemnizație de încadrare în grad de handicap – sunt urmă­ribile din punct de vedere legal, dar nu în orice fel de situații. Trebuie să știți că sunt limite de poprire de 1/3 și 1/2, dar ele sunt în maximul lor. Ele se pot duce la fracții mult mai mici, de 1/6, de exemplu. Totul depinde de contestația la executare, de ceea ce scrieți în ea și de situațiile dumneavoastră personale”, a explicat avocatul într-un clip postat pe Facebook.

Certificatul de încadrare în grad de handicap este un document oficial care atestă existența unei dizabilități și gradul acesteia, obținut în urma unei evaluări complexe realizate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap. Acest certificat conferă drepturi specifice persoanei, precum asistență medicală și protecție socială, și necesită depunerea unui dosar cu documente medicale și sociale la direcția de asistență socială din localitatea de domiciliu.

Persoanele cu handicap au dreptul la asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.