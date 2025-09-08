Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că proiectul pus în transparență decizională privind încadrarea în grad de handicap are drept obiectiv principal reducerea fraudelor și protejarea beneficiarilor reali. Oficialul atrage atenția că, în urma unor verificări, au fost descoperite nereguli majore: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale.

„Aceste nereguli afectează direct persoanele care chiar au nevoie de sprijin. De aceea, proiectul pe care l-am pus în transparenţă, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar: să reducem fraudele şi să protejăm beneficiarii reali. Acest sistem trebuie să funcţioneze doar în favoarea lor. De aceea, îi asigur pe toţi că vor fi discuţii suficiente şi constructive, vor fi organizate consultări, în condiţii de transparenţă şi deschidere, pentru ca proiectul să răspundă cât mai exact nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor”, a transmis ministrul Muncii.

„Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale. Aceste nereguli afectează direct persoanele care chiar au nevoie de sprijin. De aceea, proiectul pe care l-am pus în transparență, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar: să reducem fraudele și să protejăm beneficiarii reali”, a spus Manole, conform Mediafax.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) va organiza dezbateri și va prelua zi de zi toate întrebările legitime și de bună credință care vor fi puse în această perioadă. Pentru a nu cădea în plasa dezinformărilor sau a denaturărilor voluntare sau involuntare care pot circula pe rețelele de socializare, îi îndrum pe toți să adreseze întrebări acestei instituții. Ea va pune la dispoziție un call center și o adresă de email. Vrem un sistem bazat pe încredere, responsabilitate și respect pentru drepturile celor vulnerabili”, a spus Manole.

Ministrul dă asigurări că proiectul va fi supus unui proces amplu de consultare publică. Toate opiniile legitime, formulate cu bună-credință, vor fi analizate, astfel încât modificările să răspundă cât mai fidel nevoilor celor care depind de acest sistem.

Florin Manole insistă asupra ideii de transparență totală și asupra implicării directe a beneficiarilor în conturarea formelor finale ale actului normativ.