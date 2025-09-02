Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole face un apel public pentru depunerea cererilor de sprijin la plata facturilor la energie. Programul, derulat prin Ministerul Muncii și Ministerul Energiei, prevede acordarea de tichete în valoare de 50 de lei pentru fiecare lună.

Petre Florin Manole a transmis că programul de sprijin pentru plata facturilor la energie, prin care se acordă tichete de 50 de lei pe lună, trebuie să ajungă la cât mai mulți beneficiari. El a încurajat persoanele vulnerabile să depună cereri, online, la primărie sau la oficiile poștale, amintind dificultățile cu care se confruntă numeroase familii în acoperirea cheltuielilor cu energia.

Potrivit oficialului, de sprijin pot beneficia persoanele singure cu venituri de până la 1.940 de lei lunar, precum și familiile unde venitul net pe membru nu depășește 1.784 de lei. Manole a subliniat că măsura este o expresie a solidarității, pe care o consideră o datorie, nu doar un cuvânt.

Cererile pot fi transmise:

online, prin platforma deja funcțională;

la primărie, în format tipărit;

la oficiile poștale.

Toate detaliile referitoare la program pot fi consultate pe:

site-ul Ministerului Muncii;

site-ul Ministerului Energiei;

Call Center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).