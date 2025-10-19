Traficul de persoane continuă să se intensifice în interiorul Uniunii Europene, unde tot mai mulți cetățeni din afara spațiului comunitar ajung ilegal și sunt ulterior supuși formelor grave de exploatare, în special prin muncă forțată sau abuzuri sexuale. Fenomenul, descris de autoritățile europene drept o „infracțiune ascunsă”, capătă proporții îngrijorătoare și necesită măsuri coordonate la nivelul tuturor statelor membre.

Joi, 17 octombrie 2025, Comisia Europeană a transmis un comunicat cu prilejul Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, marcată anual la data de 18 octombrie. Cu această ocazie, Eurostat a publicat un amplu raport privind evoluția traficului de persoane în perioada 2013–2023, analizând tendințele, profilul victimelor și principalele forme de exploatare înregistrate în Uniune.

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, în ultimul deceniu au fost identificate peste 83.000 de victime ale traficului de persoane în statele membre ale UE. Deși exploatarea sexuală continuă să fie forma predominantă de trafic, raportul semnalează o creștere alarmantă a exploatării prin muncă, care, din 2019 până în 2022, a înregistrat un avans de peste 70%, atingând un nivel aproape egal cu cel al exploatării sexuale.

Experții avertizează că fenomenul este tot mai complex: numărul victimelor de sex masculin a crescut considerabil, iar proporția celor provenite din afara Uniunii Europene s-a triplat. Aceste evoluții reflectă o diversificare a metodelor folosite de rețelele de criminalitate organizată, dar și o intensificare a migrației ilegale, care alimentează piața exploatării umane.

„Exploatarea sexuală” rămâne, totuși, principalul scop pentru care oamenii sunt traficați, subliniază raportul Eurostat.

În multe cazuri, victimele provin din medii vulnerabile, fără resurse, educație sau protecție socială, fiind ademenite cu promisiuni false de locuri de muncă, apoi constrânse să muncească în condiții inumane sau să se prostitueze.

Comisia Europeană amintește că traficul de persoane este o infracțiune gravă, care se desfășoară în umbră și este dificil de depistat. Pentru combaterea acestui fenomen, este nevoie de acțiuni coordonate între statele membre, instituții europene și organizații internaționale.

Noua Directivă UE privind combaterea traficului de persoane trebuie transpusă în legislațiile naționale până la 15 iulie 2026. Documentul consolidează cadrul juridic pentru protejarea victimelor, înăsprirea pedepselor aplicate traficanților și îmbunătățirea cooperării polițienești și judiciare între state.

De asemenea, cooperarea operațională va continua prin intermediul agențiilor europene Europol, Eurojust și Frontex, care vor sprijini investigațiile transfrontaliere și identificarea rețelelor implicate în exploatarea persoanelor.

Prin publicarea acestui raport, Uniunea Europeană atrage atenția asupra necesității de a consolida eforturile comune pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane – un fenomen care, dincolo de statistici, rămâne o tragedie umană și o amenințare directă la adresa demnității și drepturilor fundamentale ale omului.