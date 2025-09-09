Datele Comisiei Europene arată că, în medie, un cetățean al Uniunii produce anual 132 kg de deșeuri alimentare și 12 kg de deșeuri provenite din haine și încălțăminte. Noile obiective naționale vor fi calculate pe baza mediei dintre anii 2021 și 2023 și trebuie atinse până la 31 decembrie 2030.

Țările UE vor trebui să identifice operatorii economici care contribuie semnificativ la risipa alimentară și să se asigure că aceștia facilitează donarea alimentelor nevândute, dar sigure pentru consum.

„Ideea este să adopte soluţii ţintite, care ar putea include promovarea aşa-numitelor fructe şi legume «urâte», clarificarea etichetării datei de expirare şi donarea alimentelor nevândute, dar consumabile”, a explicat eurodeputata poloneză Anna Zalewska.

Textul final al legii a fost adoptat fără amendamente, însă a întâmpinat opoziție din partea industriei HoReCa. Reprezentanții restaurantelor și hotelurilor au pledat pentru măsuri de educare a publicului în locul unor obiective obligatorii.

Statele membre vor avea libertatea de a alege cum își ating țintele, prin soluții precum promovarea fructelor și legumelor cu aspect neobișnuit, clarificarea etichetării termenului de expirare sau donarea produselor nevândute.

Deși legea se aplică gospodăriilor, comerțului și industriei alimentare, sectorul agricol nu are obiective specifice. WWF a atras atenția că pierderile din agricultură – înainte, în timpul și după recoltare – reprezintă o parte semnificativă a risipei de-a lungul lanțului valoric.

Producătorii de textile vor suporta costurile pentru colectare și reciclare

Noua lege introduce scheme de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR), prin care firmele care pun pe piață textile în UE vor trebui să acopere costurile de colectare, sortare și reciclare. Aceste cerințe se aplică inclusiv companiilor care vând online, indiferent dacă au sediul în Uniune sau în afara acesteia. Microîntreprinderile vor beneficia de un an suplimentar pentru conformare.

Normele se vor aplica pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, lenjerii, pălării, păturile, perdele și alte produse textile. Statele membre pot introduce scheme similare și pentru saltele.

Statele membre vor avea 20 de luni de la intrarea în vigoare pentru a transpune aceste norme în legislația națională. De asemenea, țările UE sunt încurajate să abordeze fenomenul fast fashion atunci când stabilesc contribuțiile financiare la schemele EPR.