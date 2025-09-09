Cel mai mare angajator din Bihor rămâne Plexus Services Ro SRL, parte a grupului american Plexus, companie specializată în producția de componente electronice. În 2024, firma a ajuns la 2.406 angajați, ceea ce înseamnă o creștere de 11% față de anul anterior.

Americanii au deschis fabrica din Oradea în 2009 și au decis să-și extindă prezența locală în 2021, confirmând importanța acestei locații pentru planurile lor globale. Din 2016, Plexus se menține constant între primele trei companii din județ și a reușit să se impună ca lider.

La nivel financiar, compania a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 1,9 miliarde lei, cu 28% peste nivelul din 2023. Totuși, rezultatul net a fost negativ, cu o pierdere de aproape 3,4 milioane lei, după ce în anul anterior raportase un profit de aproape 21 milioane lei. Acționarii sunt Plexus Corp. Services (UK) Limited, cu o participație de 99,99%, și Plexus Asia Ltd din Insulele Virgine Britanice, cu 0,01%, spun datele de pe termene.

Pe locul al doilea în top se află Celestica (Romania) SRL, subsidiară a grupului canadian Celestica, specializată în producția de echipamente electronice. Compania a avut în 2024 un total de 1.446 angajați, ceea ce înseamnă o creștere de 2% față de anul anterior.

Cifra de afaceri a depășit 1,5 miliarde lei, dar a fost în scădere cu 22% comparativ cu 2023. Rezultatul net a trecut de la un profit de 13,5 milioane lei în 2023 la o pierdere de 7,7 milioane lei anul trecut. Structura acționariatului este împărțită între Celestica (Netherlands) BV (99,99%) și Celestica International GP Inc din Canada (0,01%).

Poziția a treia este ocupată de Connect Group România, subsidiară a grupului belgian Connect, activă în producția de componente electronice. Firma a raportat 1.223 de angajați în 2024, cu 8% mai puțin decât în anul precedent. Grupul belgian este prezent în România de peste două decenii, iar compania locală este controlată integral de Connect Group NV.

În afara industriei electronice, topul angajatorilor din Bihor include și firme din comerț, producție alimentară și mobilier.

Pe locul patru se situează Transilvania General Import-Export SRL, cu 1.031 angajați, în scădere cu 4%. Compania, activă în comerțul cu ridicata de băuturi, a raportat afaceri de 326,4 milioane lei și o pierdere netă de 52,4 milioane lei în 2024. Acționariatul este împărțit între Ioan Micula (47,5%), Viorel Micula (47,5%) și Rieni Drinks SA (5%).

European Food International SRL ocupă locul cinci, cu 852 de angajați, în creștere cu 10%. Producătorul de biscuiți și prăjituri a înregistrat afaceri de 297,2 milioane lei și un profit net de 36,3 milioane lei anul trecut. Compania este controlată de Christina Nathalie Anna Micula (41,58%), Olivia Maria Micula (41,58%) și Ioan Micula (16,84%).

PGS Sofa & Co, cu activitate în producția de canapele și mobilier tapițat, ocupă locul șase cu 772 de angajați. Numărul salariaților a scăzut ușor, cu 1%, dar firma a reușit să obțină un profit net de aproape 1,8 milioane lei, la o cifră de afaceri de 215,1 milioane lei. Acționariatul este integral francez, compania fiind deținută de P3G Group.

Locul șapte revine companiei RER Vest SA, operator de salubritate, cu 702 angajați în 2024, în scădere cu 3% față de anul precedent. Firma a înregistrat afaceri de aproape 137,1 milioane lei și un profit net de 1,3 milioane lei. Structura acționariatului este mixtă: RER Ecologic Group SRL (60%), RER Vest SA (22%) și Administrația Domeniului Public SA (18%).

Turism Felix SA, prezentă pe piața hotelieră, a ocupat locul opt cu 695 de angajați, în scădere cu 4%. În 2024, compania a raportat afaceri de 98,3 milioane lei și o pierdere netă de 9,2 milioane lei. Societatea este listată la Bursa de Valori București, iar acționarul majoritar este Transilvania Investments Alliance, fosta SIF Transilvania, cu o deținere de peste 93%.

Faist Mekatronic SRL, producător de componente pentru telecomunicații și industria auto, a avut 673 de angajați în 2024, cu 1% mai mult decât în 2023. Cifra de afaceri a fost de 231,2 milioane lei, însă compania a raportat o pierdere netă de 24,6 milioane lei. Firma este deținută integral de Faist Light Metals Limited din Regatul Unit.

Top zece este completat de Vernicolor SA, furnizor pentru industria auto, cu 663 de angajați. Compania a înregistrat afaceri de 220,7 milioane lei și un profit net de 16,6 milioane lei. Acționariatul este împărțit între Vernicolor Group (99,99%) și Groupe Francois Champier (0,01%), ambele din Franța.

La nivel general, în județul Bihor sunt înregistrate aproape 84.000 de companii, potrivit datelor Termene Pasp. Din acestea, peste 26.700 au depus bilanțul pentru anul 2024.

În total, aproximativ 20.600 de firme au raportat o cifră de afaceri mai mare de zero, ceea ce indică activitate economică efectivă. Împreună, acestea au generat venituri de peste 58 miliarde lei, profit net de peste 4,3 miliarde lei și pierderi nete de aproximativ 970 milioane lei. Numărul de angajați din aceste companii depășește 111.000.

Cele mai răspândite activități sunt transportul rutier de mărfuri, lucrările de construcții, comerțul cu amănuntul și serviciile medicale. Din perspectiva marilor angajatori, în județ sunt patru firme cu peste 1.000 de salariați și 14 companii cu peste 500. Totuși, ponderea cea mai mare o dețin firmele mici, cu până la zece angajați, care însumează peste 15.200 de entități.

Privind evoluția pe termen lung, între 2008 și 2024 au fost active și înregistrate în județ peste 92.000 de firme. În acest interval, cifra de afaceri cumulată a crescut de la 11,5 miliarde lei la peste 58 miliarde lei, iar profiturile nete au avansat cu peste 700%. Pierderile nete au urcat la rândul lor cu 270%, dar numărul de angajați a evoluat pozitiv, de la 78.500 în 2008 la aproape 113.000 în 2024.