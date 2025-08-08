Transgaz și-a dublat evaluarea pe bursă de la începutul anului, la un maxim istoric de 8,6 miliarde de lei. Acțiunile transportatorului național de gaze naturale Transgaz (simbol bursier TGN) s-au apreciat cu 95% de la începutul acestui an, la un maxim istoric de aproximativ 45,7 lei pe unitate, pe fondul unor tranzacții de peste 148 de milioane de lei, conform datelor BVB.

Cu alte cuvinte, capitalizarea companiei de stat aproape s-a dublat în această perioadă, de la 4,4 miliarde de lei la 8,6 miliarde de lei. O dublare (100%) a fost înregistrată în ultimele 12 luni, din care o creștere de 32% a venit doar în ultima lună.

„Transgaz este acțiunea momentului la BVB. Creșterea ei a fost alimentată de profitabilitatea în creștere puternică, veniturile reglementate în creștere, de asemenea, ca urmare a investițiilor din anii precedenți, predictibilitatea acestor venituri și, cel mai important, pare a fi apropierea momentului începerii exploatărilor din perimetrul Neptun Deep, care va aduce o creștere semnificativă a afacerilor companiei. Acest ultim element probabil că va atrage investitori și în perioada următoare, fără ca asta să însemne că nu pot apărea corecții pe fondul unor marcări de profituri. Pe scurt, TGN are o caracteristică rar întâlnită, îmbinând atât valențele unei companii defensive, cât și ale uneia de creștere, ceea ce, probabil, atrage investitori atât din zona instituționalilor, cât și de retail”, spune Gabriel Aldea, director de tranzacționare al Investimental, pentru Economedia.

Compania este controlată în proporție de 58,5% de statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, iar următorii cei mai mari acționari sunt NN Pensii (6,58%), Allianz Țiriac Pensii (4,71%), Metropolitan Life Pensii (2,87%), Infinity Capital Investments (2,07%), Carpathia Pensii (1,97%), Generali Pensii (1,86%), BCR Pensii (1,32%) și BRD Pensii (0,985).

Veniturile totale consolidate au crescut cu 49,1%, de la 706,6 milioane de lei în T1/2024 până la 1,1 miliarde de lei în T1/2025, creștere care a venit în principal de la veniturile din transportul de gaze din România (+300,6 milioane de lei), urmate de cele din Republica Moldova (+42,3 milioane de lei).

Profitul net trimestrial a avut o creștere considerabilă, de 100,3%, de la 257,9 milioane de lei în T1/2024 până la 516,6 milioane de lei în T1/2025.