Exemplul analizat de Iancu Guda se bazează pe un salariu mediu net de 5.000 de lei și o contribuție lunară de 500 de lei, adică 10% din venit, pe o perioadă de 30 de ani.

Simularea pornește de la premisa că o persoană în vârstă de 30 de ani decide să economisească lunar această sumă până la vârsta de 60 de ani, cu scopul de a-și crea o pensie privată care să-i asigure venituri suplimentare timp de 20 de ani, în perioada de pensionare, între 60 și 80 de ani.

În scenariul calculat, se ia în considerare un randament mediu anual de 5% aplicat asupra sumelor economisite.

„Avem aici o situație în care presupunem un salariu mediu net de 5.000 de lei și beneficiarul care vrea să își pregătească o pensie privată economisește 10% pentru acest obiectiv, deci 500 de lei, timp de 30 de ani ca perioadă de contribuție și se pregătește pentru o pensie privată de 20 de ani. Să zicem că acum este la 30 de ani. Vrea să contribuie 30 de ani, până la 60 de ani și se pregătește pentru o pensie privată de 20 de ani, perioada de beneficii, de încasare. În condițiile în care presupune un randament anual de 5%, suma pe care o voi avea la momentul pensionării este FV (n.red. future value) și se calculează cu această formulă (n.red R% real; Contribuție ani; economii anuale). În acest exemplu, o să am o sumă de aproape 400 de mii de lei. Împart la 20 de ani, perioada de pensie și la 12, deci 240… Ar însemna că voi încasa 1.616. Practic, suma finală împărțit la perioada de pensie”, a explicat Iancu Guda într-un videoclip publicat pe Facebook.

În urma acestor explicații, un urmăritor al lui Guda a amintit de faptul că trebuie scăzut 10% pentru CASS. Răspunsul consultantului fiscal a fost următorul:

„Este o eroare care sunt convins că se va elimina în viitor, așa cum impozitul pe venitul încasat din pensia privată se aplica doar la câștig, NU și la contribuție (deși mulți ani au fost ambele), așa se va corecta și la CASS, unde trebuie aplicat doar la câștig”.

