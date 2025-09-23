Între 15 și 19 septembrie 2025, Inspecția Muncii a efectuat 1.988 de controale, dintre care 1.281 au vizat relațiile de muncă și 707 domeniul securității și sănătății în muncă. În urma acestor acțiuni, inspectorii au aplicat 1.192 de sancțiuni, în valoare totală de 4.437.800 de lei.

Inspectorii au descoperit 189 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Printre cele mai frecvente nereguli s-au aflat încălcarea prevederilor privind timpul de muncă și de odihnă și lipsa contractelor legale. În total, angajatorii au primit 262 de amenzi și 318 avertismente, însumând 3.858.800 de lei.

„Amenzi de peste 4,4 milioane de lei și 189 de persoane depistate cu muncă nedeclarată. În săptămâna 15-19.09.2025, Inspecția Muncii a efectuat 1.988 de controale, dintre care 1.281 au vizat domeniul relațiilor de muncă (RM) și 707 domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). În urma acestor acțiuni, au fost aplicate 1.192 de sancțiuni. Valoarea totală a amenzilor a fost de 4.437.800 de lei”, transmite Inspecția Muncii.

Pe partea de securitate și sănătate în muncă, au fost aplicate 612 sancțiuni, dintre care 105 au fost amenzi, iar 507 avertismente. Valoarea totală a acestora a ajuns la 579.000 de lei.

Printre principalele deficiențe identificate se află instruirea insuficientă a lucrătorilor, lipsa echipamentelor de protecție, neefectuarea controalelor medicale periodice, absența notificărilor privind agenții chimici periculoși, lipsa fișelor de securitate, dar și neverificarea periodică a echipamentelor de muncă.

În total, inspectorii au dispus 741 de măsuri de remediere, au oprit din funcțiune șase echipamente de muncă și au sistat activitatea unui șantier. Printre echipamentele oprite s-au aflat un rezervor de combustibil fără documente de protecție la explozie, polizoare fără marcaj CE și buldoexcavatoare fără autorizație ISCIR. Șantierul sistat era destinat montării conductelor de canalizare, unde lipseau sprijinirile de maluri.

Petre Florin Manole, președintele PSD Sector 1, a atras atenția că munca la negru expune angajații la riscuri majore, de la accidente la substanțe periculoase, iar angajatorii nu le oferă protecția necesară. El a subliniat că fiecare angajat trebuie să lucreze în condiții sigure și demne.

„Munca la negru înseamnă și riscuri ascunse, de la accidente până la expunerea la substanțe chimice periculoase. Inspectorii de muncă au descoperit recent aproape 200 de angajați care munceau fără forme legale, dar și situații grave privind securitatea și sănătatea în muncă. Printre ele: folosirea agenților chimici periculoși fără ca fișele de securitate să fie puse la dispoziția lucrătorilor, lipsa echipamentelor individuale de protecție și lipsa controalelor medicale periodice. Oamenii aceștia nu știau exact la ce riscuri se expun, iar angajatorii nu le-au oferit protecția necesară. Fiecare angajat trebuie protejat și trebuie să lucreze în condiții sigure și demne”, a transmis președintele PSD Sector 1, Petre Florin Manole.

Inspecția Muncii a transmis că va continua să intensifice controalele la nivel național. Instituția a precizat că obiectivul principal este combaterea muncii nedeclarate și asigurarea unor condiții de muncă sigure, pentru a proteja drepturile și sănătatea angajaților.