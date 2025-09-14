În acest context, Inspecția Muncii a venit cu mai multe recomandări pentru români pentru a evita dificultățile de ultim moment. Instituția a recomandat angajatorilor care nu s-au înregistrat încă să finalizeze procesul din timp și să profite de avantajele oferite de Reges Online.

Noul sistem este accesibil direct din browser și nu mai necesită instalare locală, potrivit informațiilor transmise de Inspecția Muncii. Autoritatea subliniază că platforma permite gestionarea centralizată a contractelor de muncă și a datelor privind salariații și oferă o serie de funcționalități moderne.

Printre acestea se numără administrarea completă a contractelor de muncă, de la înregistrare și modificare până la suspendare și încetare, accesul securizat prin autentificare cu certificat digital calificat sau prin ROeID, precum și o interfață intuitivă cu fluxuri simplificate pentru introducerea și validarea datelor.

Un alt avantaj important îl reprezintă actualizările automate, ceea ce înseamnă că utilizatorii lucrează permanent cu cea mai recentă versiune a aplicației. De asemenea, Reges Online pune la dispoziție o arhivă electronică pentru acces rapid la istoricul contractelor și documentelor aferente, raportare în timp real, funcții avansate de căutare și filtrare a datelor, dar și posibilitatea de integrare prin API securizat cu alte sisteme informatice de resurse umane, pentru transmiterea și consultarea automată a datelor.

„Pentru a facilita o tranziție lină și eficientă, până la această dată, cele două platforme funcționează în paralel. Începând cu 1 octombrie 2025, aplicația Revisal nu va mai fi disponibilă, iar toate raportările vor fi efectuate exclusiv prin Reges Online”, a transmis Inspecția Muncii.

Amintim că procedura de acces și obligațiile angajatorilor au fost reglementate prin Ordinul nr. 1107/2025, publicat în Monitorul Oficial în luna mai. Conform acestuia, mai multe categorii de instituții au obligația de a utiliza noul Registru.

Sunt vizate persoanele fizice sau juridice de drept privat, instituțiile și autoritățile publice, dar și misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România, pentru personalul angajat local cu cetățenie română sau pentru străinii care au drept de muncă în România. Angajatorii care nu erau înregistrați în Revisal până la 31 martie 2025 se pot înscrie exclusiv în Reges Online.

Sucursalele, agențiile și alte puncte de lucru fără personalitate juridică au și ele obligația de a gestiona Registrul dacă au primit delegare de competență pentru încheierea și modificarea contractelor de muncă și pentru completarea și transmiterea datelor. Angajatorii pot desemna unul sau mai mulți salariați care să se ocupe de aceste proceduri, printr-o decizie scrisă, sau pot contracta servicii externe specializate.

În cazul externalizării, angajatorii sunt obligați să înregistreze în sistem, în termen de trei zile lucrătoare, datele prestatorului de servicii, precum codul unic de identificare, denumirea, data încheierii contractului, durata și data încetării acestuia. Totodată, aplicațiile informatice proprii de gestiune a resurselor umane trebuie să fie compatibile și să furnizeze datele obligatorii stabilite pe portalul oficial reges.inspectiamuncii.ro.

Potrivit Hotărârii nr. 295/2025, angajatorii au avut la dispoziție șase luni pentru a se înregistra în noul sistem, termenul-limită fiind 30 septembrie 2025. Amintim că nerespectarea obligației atrage amenzi între 15.000 și 20.000 de lei.

Mai mult, toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc în prezent în sistem, trebuie introduse în Registru până la sfârșitul lunii septembrie. În acest caz, neîndeplinirea cerinței se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut apel la angajatori să finalizeze din timp înregistrarea în Reges Online. El susține că acest pas reprezintă o transformare importantă pentru piața muncii.

Totodată, ministrul a spus că noul sistem ar aduce mai multă transparență, siguranță și accesibilitate la istoricul contractelor de muncă. Potrivit explicațiilor oferite de Florin Manole, datele existente în Revisal sunt deja preluate, iar angajatorii trebuie doar să își creeze un cont.

„De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a scris ministrul într-o postare realizată pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.