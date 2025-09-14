Certificatul de viață este documentul care confirmă că beneficiarul unei pensii este în viață. Începând cu 2024, acesta trebuie transmis de două ori pe an, în lunile martie și septembrie, către casele teritoriale de pensii. Anterior, transmiterea documentului era anuală, ceea ce presupunea un efort administrativ mai redus pentru pensionarii care locuiesc în străinătate.

Schimbarea survine în baza noii legislații a pensiilor, Legea 360/2023, care a intrat în vigoare din toamna anului trecut. Aceasta reglementează modul în care se gestionează pensiile publice, inclusiv în situația transferului drepturilor către beneficiari stabiliți în afara României.

„Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”, potrivit Legii 360/2023.

Prin urmare, respectarea semestrială a termenelor devine obligatorie, iar fiecare pensionar are responsabilitatea de a se asigura că documentul ajunge la autoritățile competente la timp.

Conform reglementărilor, certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau reședință permanentă. Aceasta poate fi o instituție de asigurări sociale sau de pensii, o autoritate administrativă locală sau un notar public. Rolul autorității este de a confirma veridicitatea informației privind existența pensionarului.

Ordinul CNPP 874/2024 stabilește modelul oficial al certificatului, care poate fi descărcat online. Documentul trebuie completat cu date corecte și transmis autorităților române în termenul stabilit, respectiv până la 31 martie și 30 septembrie.

Transmiterea certificatelor se realizează din proprie inițiativă a pensionarului. Nerespectarea acestui proces poate genera întârzieri sau suspendarea plății pensiei, motiv pentru care este esențial ca fiecare beneficiar să fie conștient de responsabilitățile sale administrative.

Neîndeplinirea obligației de transmitere a certificatului de viață la termenele semestriale poate conduce la suspendarea automată a pensiei începând cu luna următoare. Această măsură are un impact direct asupra veniturilor pensionarilor, care depind adesea integral de drepturile primite de la statul român.

Reluarea plății pensiei se face de la data suspendării, în momentul în care beneficiarul prezintă documentul întârziat. Astfel, pensionarul nu pierde suma aferentă perioadei de suspendare, însă va primi pensia doar după confirmarea prezenței sale în viață, conform cerințelor legale.

Această procedură subliniază importanța respectării termenelor semestriale, evitând atât întârzieri în încasarea pensiei, cât și probleme administrative suplimentare.

Anterior, pensionarii stabiliți în străinătate erau obligați să transmită anual certificatul de viață. Această practică permitea o gestionare mai simplă, dar nu oferea actualizarea frecventă a informațiilor privind beneficiarii pensiilor.

Prin trecerea la transmiterea semestrială, autoritățile urmăresc o verificare mai regulată a situației nerezidenților și reducerea riscurilor de erori în plată. Modificarea vizează inclusiv eficientizarea proceselor interne ale caselor teritoriale de pensii și prevenirea întârzierilor în drepturile bănești.

Pensionarii care locuiesc în afara țării trebuie să fie atenți la noile obligații și să se informeze în permanență despre modalitățile corecte de completare și transmitere a certificatului de viață. Aceasta asigură continuitatea plăților și evită eventuale dificultăți administrative.