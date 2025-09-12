La începutul acestui an, România avea circa 4,7 milioane de pensionari în sistemul public, însă datele oficiale arată decalaje majore între pensiile „normale” și cele speciale, acordate în baza unor legi distincte, scrie stirileprotv.ro. Cele mai mari sume ajung la magistrați, cu peste 25.000 de lei pe lună, în timp ce un veteran de război sau un fost deținut politic primește de câteva ori mai puțin.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, pensia medie pentru cei încadrați în sistemul clasic a fost, în ianuarie 2025, de 2.806 lei. Situația detaliată pe tipuri de pensie:

limită de vârstă: 3.143 lei;

pensie anticipată: 3.883 lei;

pensie anticipată parțială: 2.723 lei;

invaliditate grad I: 973 lei;

invaliditate grad II: 1.227 lei;

invaliditate grad III: 1.071 lei;

pensii de urmaș: 1.483 lei;

ajutor social: 540 lei.

Veteranii de război (14.002 beneficiari) primesc sume cuprinse între 804 lei (văduve de veterani) și 5.764 lei (mari mutilați și invalizi grad I). Pensia medie pentru un veteran este de 4.298 lei.

Foștii deținuți politici și persoanele persecutate în timpul dictaturii comuniste (peste 190.000 de beneficiari) primesc, în medie, 1.528 lei, iar alte categorii vizate de modificările legislative din 2000 – 867 lei.

Alte pensii speciale

Revoluționarii din 1989 (12.618 beneficiari): 2.170 lei;

Persoanele care au efectuat stagiu militar 1950–1961 (42.047): 81 lei;

Membrii uniunilor de creație (13.917): 1.917 lei;

Artiștii (550): 345 lei;

Soți supraviețuitori (73.700): 128 lei.

Topul pensiilor din România evidențiază diferențe majore între categorii. În timp ce magistrații și angajații din aviația civilă se află în vârful clasamentului, foștii parlamentari, diplomații și militarii beneficiază de pensii speciale considerabil mai mari decât media sistemului public, unde milioane de pensionari rămân cu venituri modeste.

Foștii membri ai Parlamentului (888 de persoane) au în ianuarie o pensie medie de 6.139 lei, iar cei din corpul diplomatic și consular – 6.933 lei.

Cele mai mari sume revin magistraților: 25.185 lei pentru 5.622 de judecători și procurori. La polul opus, grefierii primesc 6.732 lei, iar personalul Curții de Conturi – 10.149 lei.

Angajații din aviația civilă au o pensie medie de 12.991 lei, iar foștii militari și polițiști – 6.330 lei.

Potrivit Consiliului Fiscal, media pensiilor speciale pentru foștii angajați din Apărare, Interne și servicii de informații (215.000 de persoane) era la finalul anului trecut de 6.330 lei, de peste două ori mai mult decât pensia medie din sistemul public. Diferențele devin însă dramatice atunci când se compară pensia unui magistrat cu cea a unui fost deținut politic sau chiar cu indemnizația pentru un veteran de război.