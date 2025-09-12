La fiecare ploaie, străzile orașelor se umplu cu apă. Mulți oameni cred în mod eronat că taxa de pe factură se referă la apa care cade din cer, însă realitatea este diferită. Plata din factură nu este pentru ploaia propriu-zisă, ci pentru serviciile implicate în gestionarea acesteia.

Apa care se adună pe străzile orașului nu rămâne la suprafață și nici nu se evaporă pur și simplu. Aceasta este preluată de rețeaua publică de canalizare și tratată ulterior. Procesul implică colectarea, transportul, epurarea și pomparea apei înainte de a fi deversată în râuri și lacuri, asigurând astfel protecția mediului și siguranța orașelor.

Românii plătesc, în facturile de utilități, pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii necesare acestui proces, care include peste 2.400 km de conducte, stații de epurare și incineratoare. Deși aceste costuri sunt ridicate pentru operatorii de apă, contribuția pe facturi este surprinzător de mică. Prin urmare, plata reflectă serviciul oferit pentru evacuarea apei din curți, străzi și alte spații urbane, nu taxa pe ploaie în sine.

Președintele Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), Ionel Tescaru, a oferi mai multe explicații. Acesta a subliniază că plata respectivă nu ar trebui să fie consideră o taxă. El spune că este vorba, de fapt, despre plata „unui serviciu, de evacuarea a apei din curte, de pe stradă”.

„Este greşit că se spune că e o taxă. Nu e taxă, este plata unui serviciu, de evacuarea a apei din curte, de pe stradă…”, a spus Ionel Tescaru.

Consumatorii din România plătesc mai mult pentru serviciile de apă potabilă și canalizare-epurare de la 1 august. Schimbarea a venit ca urmare a majorării cotei de TVA aplicate acestor servicii. Modificarea, prevăzută în Legea nr. 141/25.07.2025 și care aduce schimbări articolului 291 din Codul Fiscal, determină creșterea tarifelor finale, însă tarifele de bază rămân neschimbate.

Cota TVA pentru apă și canalizare a crescut de la 9% la 11%, iar această ajustare se reflectă direct în facturile clienților. Astfel, noile prețuri finale cu TVA inclus comunicare de operator sunt: apă potabilă – 8,45 lei/mc și canalizare-epurare – 6,26 lei/mc.

Oficialii Companiei Apa Brașov au subliniat că majorarea nu provine din creșterea costurilor de producție sau distribuție, ci este exclusiv efectul schimbării fiscale. Tarifele de bază pentru apa produsă, transportată și distribuită, precum și pentru canalizare-epurare, au rămas neschimbate, iar creșterea se datorează strict noii cote de TVA.