„Am devenit toți un soi de robi ai ratingului”, spune Victor Ciutacu, amintind și o lecție din perioada în care învăța meseria de la Marius Tucă: „O să începi să faci audiență când nu o să mai fii obsedat să te uiți în tabele.”

Despre declinul vârfurilor de audiență ale lui Marius Tucă și Florin Călinescu, Ciutacu indică trei cauze: fragmentarea pieței, schimbarea obiceiurilor de consum și refuzul de a moderniza formatul de talk-show.

„În primul rând, pentru că s-a democratizat viața talkshow-ului. Marius făcea cifre foarte mari, când erau două televiziuni care făceau talkshow-uri, că aia era piață. Antena 1 și cu ProTV… Între timp, dacă te uiți, numai în tabelele de audiențe sunt vreo nouă sau zece posturi poreclite de știri.”

„Orice produs are un ciclu de viață. Până la urmă, suntem și noi niște săpunuri. Ne vindem o perioadă foarte bine, mai ales dacă știm să o facem, și la un moment dat se satura lumea de noi.” „Probabil că Marius a ajuns și în punctul ăla în care s-a saturat lumea de el. Același lucru s-a întâmplat și cu Călinescu.”

Un alt factor invocat de Ciutacu este rezistența la schimbare.

„În plus, Marius este și foarte căpos și foarte conservator. Și a fost unul dintre cei care, cum să spun, a încercat să păstreze cât mai clasic posibil, ca să spun, realizarea talkshow-ului lui. N-a încercat să-l modernizeze.”

La presiunea timpilor TV, Ciutacu notează scăderea răbdării publicului: