Gazul natural este o resursă esențială, utilizată pentru încălzirea locuințelor, prepararea hranei sau producerea apei calde menajere. Pentru a beneficia de aceste servicii, consumatorii trebuie să aibă un contract de furnizare a gazelor naturale, care reprezintă un acord oficial cu furnizorul. În cadrul acestuia se stabilesc prețul de plată, drepturile și obligațiile părților, dar și condițiile de colaborare.

Prețul gazelor naturale este plafonat până în martie 2026, spre deosebire de cel al energiei electrice. Conform legislației în vigoare, consumatorii casnici nu pot plăti mai mult de 0,31 lei/kWh. Totuși, pe piață există oferte mai mici, precum cea de la Electrica Furnizare, care propune un tarif de aproximativ 0,271 lei/kWh, menținut fix până în 2026.

Alegerea furnizorului nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe cel mai mic preț. Este esențială analiza stabilității ofertei, a calității serviciilor de relații cu clienții și a beneficiilor suplimentare, cum ar fi gestionarea online a contractului. În sprijinul consumatorilor, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pune la dispoziție un comparator oficial care centralizează toate ofertele disponibile.

În general, lista de documente solicitate este asemănătoare la toți furnizorii, însă pot apărea mici diferențe în funcție de situație. Printre actele obligatorii se regăsesc:

cererea de încheiere a contractului, prin care consumatorul își exprimă intenția de a beneficia de gaze naturale;

oferta selectată, semnată sau descărcată, care precizează condițiile dorite;

copia actului de identitate al titularului;

documentul ce atestă dreptul de folosință asupra imobilului (contract de proprietate sau de închiriere);

declarație pe propria răspundere privind destinația spațiului, în funcție de utilizare;

acordul coproprietarilor, acolo unde este cazul, însoțit de copiile actelor lor de identitate;

avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, care confirmă conectarea legală la rețeaua de gaze.

În cazul schimbării furnizorului, poate fi necesară notificarea celui actual și, opțional, un proces-verbal cu indexul contorului, pentru a evita disputele privind consumul anterior.

Pentru contractarea gazelor la PPC, este necesară o copie a cărții de identitate și o factură recentă de la furnizorul actual pentru a identifica detaliile locului de consum (seria contorului, codul locului de consum). De asemenea, trebuie să completezi o cerere de contractare și o declarație pe propria răspundere, disponibile pe site-ul PPC, și să ai la îndemână datele contului bancar, dacă nu ai o factură, poți folosi avizul tehnic de racordare (ATR).

Acte și informații necesare pentru contractare PPC gaze:

Cerere de contractare și declarație pe propria răspundere : Aceasta poate fi descărcată de pe site-ul PPC;

: Aceasta poate fi descărcată de pe site-ul PPC; Datele tehnice ale locului de consum : Seria contorului, codul locului de consum (CLC/POD);

: Seria contorului, codul locului de consum (CLC/POD); Documente de identitate : Copie a cărții de identitate: a titularului de contract.

: Copie a cărții de identitate: a titularului de contract. Cont bancar: Informațiile despre contul băncii plătitoare sunt necesare.

Pentru a obține gaze de la Distrigaz, este necesară o cerere de racordare, documente de proprietate (act de proprietate, extras carte funciară sau contract de închiriere) și, dacă este cazul, de documente cadastrale (extras plan cadastral, plan situație branșament, plan încadrare în zonă, plan rețea edilitară).

Pentru construcții noi, sunt necesare și copia autorizației de construire și procesul verbal de recepție, iar pentru branșamente comune, este necesar acordul vecinilor. Înainte de orice, solicitați formularul de cerere de racordare de la distribuitor.

Pentru încheierea unui contract E.ON Gaze, este necesar actul de identitate și un document care atestă dreptul de folosință al spațiului (act de proprietate, contract de închiriere). De asemenea, trebuie depusă o cerere tipizată și o declarație pe proprie răspundere. Totodată, este necesar codul locului de consum (CLC).

Documente necesare:

Act de identitate : Copie a cărții de identitate (buletin).

: Copie a cărții de identitate (buletin). Document care atestă dreptul de folosință : Un act precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, sau cartea funciară, care să dovedească că ai dreptul să folosești spațiul respectiv.

: Un act precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, sau cartea funciară, care să dovedească că ai dreptul să folosești spațiul respectiv. Cererea de încheiere a contractului : Un document standardizat pe care îl poți găsi pe site-ul E.ON sau în magazin.

: Un document standardizat pe care îl poți găsi pe site-ul E.ON sau în magazin. Declarație pe proprie răspundere : Aceasta este o declarație referitoare la spațiul pentru care se încheie contractul.

: Aceasta este o declarație referitoare la spațiul pentru care se încheie contractul. Codul locului de consum (CLC): Acest cod identifică locația în care se consumă gazul.

Pentru încheierea unui contract ENGIE pentru gaze naturale este necesar actul de identitate, documentul care atestă dreptul locativ (cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare, de închiriere sau extrasul de carte funciară), seria și indexul contorului de gaze, și cererea tipizată de furnizare. De asemenea, este posibil să fie necesar și acordul de acces la rețeaua de distribuție de la operatorul local.

Documente necesare:

Actul de identitate al solicitantului ;

; Document care atestă dreptul locativ (contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere);

(contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere); Extras de carte funciară ;

; Cerere tipizată de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale;

de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale; Seria și indexul contorului de gaze naturale;

de gaze naturale; Acordul de acces eliberat de operatorul de distribuție ;

; Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul atestă că are dreptul de folosință asupra spațiului și că nu există litigii.

După pregătirea documentelor, consumatorul alege oferta și completează cererea de contractare. Mulți furnizori permit realizarea acestei proceduri online. Actele sunt transmise furnizorului, fie prin platforme digitale, fie pe e-mail sau direct la ghișeu.

Furnizorul verifică și validează datele, proces care durează câteva zile lucrătoare. Dacă nu există probleme, contractul este semnat, iar data începerii furnizării este stabilită. Pentru cei care schimbă furnizorul, trecerea se face fără întreruperi în alimentare, întrucât procedura este gestionată de noul furnizor.

Unele oferte sunt valabile pentru perioade fixe, precum un an sau doi, în timp ce altele sunt pe termen nedeterminat, cu prețuri variabile. Este recomandat să fie analizate clauzele privind modificarea tarifelor și condițiile de reziliere fără penalități.

De asemenea, trebuie verificat dacă prețul este fix sau variabil. Un tarif fix garantează predictibilitatea costurilor, în timp ce unul variabil poate aduce economii, dar presupune o atenție sporită la modificările comunicate de furnizor.

Activarea contractului are loc, în general, în câteva zile lucrătoare de la semnare, însă durata poate varia în funcție de furnizor și de particularitățile tehnice ale instalației. Modalitățile de facturare și plată reprezintă un alt criteriu important: facturile electronice și plata online oferă un plus de comoditate.

Nu în ultimul rând, calitatea serviciului de relații cu clienții poate face diferența. O companie care răspunde prompt și rezolvă rapid problemele contribuie la o experiență mai bună pe termen lung.