Ajutor pentru pensionari. Schema a cunoscut o extindere masivă. Aproximativ șase milioane de locuințe urmează să beneficieze de acest ajutor, după ce guvernul a anunțat că încă 2,7 milioane de gospodării vor fi incluse în sezonul de iarnă, relatează dailystar.co.uk.

Ajutor nou pentru pensionari

Consumatorii vor primi ajutorul la plata facturilor de energie. Cei eligibili vor beneficia de o deducere de 150 de lire sterline aplicată direct în conturile lor. Utilizatorii de contoare cu plată în avans pot primi un voucher de încărcare care poate fi utilizat la punctul obișnuit de încărcare. Secretarul pentru Energie, Ed Miliband, a declarat:

„Milioane de familii vor primi un sprijin vital pentru costul vieții în iarna viitoare, demonstrând angajamentul acestui guvern de a pune bani în buzunarele oamenilor prin intermediul Planului pentru Schimbare.”

Eligibili pentru ajutorul la plata facturilor la energie

Ajutor nou pentru pensionari. Cerințele privind eligibilitatea au fost actualizate. În Anglia și Țara Galilor, se aplicau anterior doar persoanelor care beneficiau de Creditul pentru Pensii, cei care se confruntau cu costuri ridicate ale energiei sau care primeau anumite beneficii bazate pe venituri.

Acest lucru i-a lăsat pe mulți fără ajutor la plata facturilor de energie, chiar dacă nu solicitau niciun ajutor social calificat. Acum, guvernul a eliminat cerința costurilor ridicate pentru încălzire, ceea ce înseamnă că orice gospodărie în care cineva primește ajutor bazat pe venituri poate beneficia de aceste ajutoare.

Furnizorii de energie care fac parte din schema de ajutoare a guvernului

Iată lista completă a furnizorilor de energie care fac parte din schema de ajutorare a guvernului:

British Gas

EDF

London Power

E.ON Next

Utility Warehouse

So Energy

Utilita

Co-op Energy – vezi Octopus Energy

Rebel Energy

Affect Energy – Octopus Energy

Home Energy

Outfox the Market

Sainsbury’s Energy

Boost

Good Energy

E – cunoscut și sub numele de E (Gaz și Electricitate)

Tomato Energy

Fuse Energy

OVO

Ecotricity

Scottish Gas – vezi British Gas

100Green (fosta Green Energy UK sau GEUK)

Bulb Energy – vezi Octopus Energy

TruEnergy

Shell Energy Retail

ScottishPower

Octopus Energy

Milioane de pensionari britanici vor primi ajutoare de încălzire la iarnă

Cabinetul condus de Keir Starmer îi lăsase pe lista de ajutoare de stat doar pe cei mai săraci pensionari din Anglia şi Ţara Galilor, în cadrul unor economii bugetare, ceea ce a atras presiuni politice din partea opoziţiei. Acum, există opinii conform cărora austeritatea a contribuit la pierderea de popularitate a laburiştilor în faţa partidului politic „Reform UK”.

Ministrul Finanțelor, Rachel Reeves, care a suportat alături de Keir Starmer criticile parlamentarilor din propriul ei partid politic când au fost tăiate ajutoarele de stat, crede că este corect să fie excluşi pensionarii cu cele mai mari venituri, „deciziile dificile” de anul trecut fiind justificate.