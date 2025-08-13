Oamenii se tem că lumea ar putea fi în pericol, inclusiv din cauza unui posibil război nuclear, chiar dacă șansele sunt mici. Oamenii de știință de la Universitatea din Pennsylvania, SUA, studiază ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc o „iarnă nucleară globală”.

Studiul, publicat în Environmental Research Letters, ne arată că o astfel de iarnă ar provoca pierderi enorme de vieți omenești, pentru că ar distruge culturile agricole. Armele nucleare produc explozie, căldură și radiații foarte puternice. Fumul de la incendiile provocate s-ar ridica în atmosferă și ar bloca lumina soarelui.

Fără soare, ar fi foarte frig, culturile ar muri, oamenii ar înfometa și mulți ar muri. Supraviețuitorii ar trebui să se confrunte cu foametea pe scară largă.

Studiul avertizează că un război nuclear complet și „iarna nucleară” care ar urma ar fi catastrofale pentru oameni.

Chiar și un război nuclear „mic”, cu 100 de bombe de mărimea celor folosite la Hiroshima (adică doar 0,1% din tot arsenalul nuclear al Rusiei și SUA), ar fi devastator. Cercetătorii spun că ar provoca 27 de milioane de morți imediat și încă 225 de milioane de oameni ar muri mai târziu din cauza foametei.

Dacă ar avea loc un război nuclear total, ar muri direct 400 de milioane de oameni, iar peste 5 miliarde ar muri din cauza foamei provocate de consecințele războiului.

Porumbul, cea mai importantă cultură din lume, nu ar mai putea crește dacă ar lipsi căldura și lumina soarelui. Cercetătorii au simulat producția de porumb în peste 38.000 de locuri din lume, pentru diferite scenarii de război nuclear.

În funcție de cât de mare ar fi conflictul, recoltele de porumb ar scădea diferit: un război nuclear regional ar reduce producția mondială cu 7%, în timp ce un război global ar putea duce la o scădere de 80%.

Chiar și o scădere de 7% ar afecta grav sistemul alimentar și economia, provocând foamete și probleme în comerțul cu alimente. După conflict, radiațiile UV-B ridicate ar putea continua să strice culturile ani de zile.