Pericolul atomic nu aparține trecutului. La opt decenii de la distrugerea Hiroshimei, vocile martorilor direcți readuc în atenție amenințările reale din prezent. Toshiyuki Mimaki, supraviețuitor al bombardamentului și activist pentru dezarmare nucleară, își spune povestea.

El avertizează că tensiunile internaționale din zilele noastre pot declanșa din nou tragedii similare. Mesajul său este ferm: omenirea nu a învățat suficient din greșelile trecutului.

Pericolul atomic este, potrivit lui Toshiyuki Mimaki, mai prezent ca niciodată. Într-un interviu recent, acesta a atras atenția asupra riscurilor crescânde cauzate de instabilitatea politică globală.

Cu o viață dedicată campaniilor pentru pace, Mimaki se declară dezamăgit de lipsa de reacție a liderilor internaționali.

Pericolul atomic a devenit realitate pentru Mimaki în dimineața zilei de 6 august 1945. La doar trei ani, se afla în afara orașului, când cerul s-a luminat brusc.

„Îmi amintesc că în acea zi mă jucam afară și a fost o lumină puternică. Eram la 17 kilometri de epicentru. Nu am auzit o explozie, nu am auzit niciun zgomot, dar am crezut că a fost un fulger”, povestește el.