Președintele SUA, Donald Trump, ar putea semna astăzi, 7 august 2025, un document oficial prin care va permite includerea criptomonedelor în planurile de economii pentru pensii din SUA, numite „401k”.

Planurile „401k” sunt modalități prin care angajații economisesc bani investindu-i în fonduri, iar acum gestionează peste 12.000 de miliarde de dolari.

Trump vrea să elimine regulile stricte ca să se poată investi în lucruri noi, cum ar fi criptomonede, afaceri noi (capital de risc) și imobiliare. Departamentul Muncii va da voie să se investească în criptomonede, iar o autoritate importantă din SUA va ajuta să fie mai ușor accesul la aceste investiții.

Dacă acest ordin va fi aprobat, miliarde de dolari ar putea fi investite în criptomonede în următorii ani. Totuși, cei care promovează aceste investiții vor trebui să țină cont de riscurile legate de fluctuațiile prețurilor, păstrarea în siguranță a banilor și evaluarea corectă a activelor.

Săptămâna trecută, Casa Albă a lansat recomandări pentru a întări rolul SUA în domeniul criptomonedelor, punând capăt blocajelor care au încetinit dezvoltarea acestui sector în timpul Administrației Biden. Vă reamintim că Administrația Biden nu încuraja aceste investiții în pensii. Doar Fidelity a început să investească o parte din banii de pensie în bitcoin, din anul 2022.

De asemenea, administrația Trump ar putea semna un ordin săptămâna aceasta pentru a sancționa băncile care discriminează conservatorii și criptomonedele.

Statele Unite ale Americii ar putea avea în curând o rezervă oficială de bitcoin. În ultimul an, valoarea bitcoin a crescut cu aproape 100%, ajutată și de schimbările aduse de Donald Trump. Acum, piața criptomonedelor este evaluată la 3.830 de miliarde de dolari, iar bitcoin este principalul motor al acestei creșteri.

Dacă acest plan va fi pus în aplicare, va arăta încă o dată cât de mult susține Trump criptomonedele. El vrea să facă din SUA „capitala mondială” a criptomonedelor.