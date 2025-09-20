Președintele american Donald Trump a semnat un Ordin Executiv prin care este lansat programul de vize Gold Card (Cardul Auriu). Noua schemă se adresează exclusiv străinilor capabili să facă donații considerabile către Statele Unite.

Pentru a accesa avantajele oferite de această viză specială, aplicanții trebuie să achite un milion de dolari dacă plata este realizată direct de persoana care solicită cardul. În cazul în care suma este suportată de o companie sau de o altă entitate în numele beneficiarului, costul crește la două milioane de dolari.

Scopul programului este de a grăbi procesul de obținere a unei vize de imigrare. Conform documentului oficial, fondurile strânse vor fi administrate de Departamentul Comerțului și direcționate către Trezoreria Statelor Unite, urmând a fi folosite pentru sprijinirea industriei și a comerțului. Ordinul Executiv stipulează că fiecare secretar de stat implicat trebuie să stabilească procedurile de aplicare, taxele corespunzătoare și eventualele extinderi ale programului.

„Ordinul Executiv prevede ca aceste cadouri să servească drept dovadă a capacității comerciale excepționale și a beneficiului național, accelerând soluționarea cererilor în conformitate cu preocupările juridice și de securitate”, menționează site-ul Casei Albe.

Trump a explicat că intenția principală este atragerea de investitori și antreprenori cu resurse financiare semnificative, pentru a transforma Statele Unite într-un centru global al afacerilor și al inovației.

Critici la adresa administrației Biden

Anunțul lansării programului a fost însoțit și de atacuri politice. În comunicatul publicat pe site-ul Casei Albe, administrația Biden este acuzată că prin politica sa „copleșirea comunităților americane” și „epuizarea resursele” au devenit realități, în condițiile în care ar fi permis intrarea pe teritoriul SUA a cartelurilor și a unor persoane considerate amenințări la adresa securității.

„Acest Ordin va realinia politica federală de imigrare cu interesele națiunii și va aduce prosperitate Americii. Politicile de imigrare laxe ale Administrației Biden au permis cartelurilor, teroriștilor și actorilor malițioși să exploateze granițele noastre, copleșind comunitățile noastre și forțând declarații de urgență în orașele de frontieră. Administrația Biden a permis, de asemenea, abuzul procesului de obținere a refugiaților, epuizând resursele fără a ține cont de interesele economice sau de securitate ale Americii. Cardul de Aur prioritizează intrarea persoanelor care contribuie cu valoare ridicată la societatea americană, inclusiv antreprenori de succes, investitori și oameni de afaceri. Prin solicitarea de donații substanțiale, programul va genera venituri și va oferi certitudine imigranților care pot aduce contribuții semnificative la economia americană”, precizează comunicatul oficial.

Liderul american a promovat programul și pe platforma sa, Truth Social, prezentându-l ca pe o soluție menită să reducă imigrația ilegală și să repare „sistemul de imigrare defect”.

„Mult prea mult timp, am avut milioane de imigranți ilegali care au venit în țara noastră, iar sistemul nostru de imigrare era defect”, a scris Trump. „Este demult timpul ca poporul american și contribuabilii americani să beneficieze de sistemul nostru legal de imigrație”.

Trump susține că estimările arată venituri de ordinul sutelor de miliarde de dolari din vânzarea Cardurilor Aurii. „Anticipăm că CARDUL DE AUR TRUMP va genera foarte rapid peste 100 de miliarde de dolari”, a adăugat el. „Acești bani vor fi folosiți pentru reducerea impozitelor, proiecte de creștere economică și pentru achitarea datoriei noastre”.