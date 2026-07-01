Ilie Bolojan vede imposibilă refacerea coaliției. Anunț despre negocierile pentru noul Guvern: Am solicitat un acord de reciprocitate

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că refacerea actualei coaliții de guvernare este puțin probabil să mai funcționeze în actualul context politic, invocând lipsa de încredere dintre partidele implicate. Declarațiile vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că este dispus să semneze un acord politic dacă PNL va susține prin vot un guvern condus de social-democrați.

Invitat în podcastul „Friendly Fire cu Moise și Vlad”, Bolojan a explicat că negocierile au fost blocate în urmă cu doar câteva zile tocmai din cauza condițiilor impuse de PSD privind desemnarea viitorului premier.

Premierul interimar a declarat că poziția exprimată acum de Sorin Grindeanu diferă de cea prezentată în timpul discuțiilor purtate înainte de desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru din partea coaliției de centru-dreapta.

„Domnul Grindeanu, faţă de discuţia care a blocat o evoluţie în stabilirea unui acord politic, are o schimbare de ton acum, pentru că data trecută, când am discutat, deci acum câteva zile, înainte de a desemna pe domnul Siegfried Mureşan candidatul la funcţia de prim-ministru din partea coaliţiei de centru-dreapta, de comun acord cu USR şi UDMR, a afirmat că nu acceptă decât o susţinere din partea partidelor de dreapta pentru un premier PSD în persoana dânsului, aşa cum fusese desemnat sau propus de către PSD, ceea ce a blocat discuţiile. Acum înţeleg că e de acord şi cu o propunere de guverne succesive, dar asta înseamnă ca prima dată solicită, să spunem, o sprijin pentru un guvern PSD. Problema de bază pe care o avem şi care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a arătat că, în situația în care PNL ar urma să acorde din nou votul de încredere unui guvern condus de PSD, este necesară existența unor garanții clare privind respectarea angajamentelor asumate.

„De aceea, noi am solicitat un acord de reciprocitate să fie avalabil în două sensuri. Care sunt garanţiile care pot fi puse în practică, în aşa fel încât o astfel de instalare să aibă ca efect punerea în practică a celor măsuri de care are nevoie România? Pentru că nu s-au terminat lucrurile. Dacă noi ne imaginăm că dacă totuşi trecem de acest hop legat de absorţia de fonduri europene, lucrurile se stabilizează de la sine, ne înşelăm. (..) Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respect”, a precizat premierul interimar.

Acesta a subliniat că depășirea actualului blocaj politic presupune negocieri serioase între partide și implicarea tuturor actorilor politici, inclusiv a președintelui României.

„Trebuie să ne gândim la o formulă de înţelegere de care are nevoie ţara noastră în această situaţie complicată, oricum ar fi, în aşa fel încât să deblocăm lucrurile. Dar asta nu poţi să o faci în emisiuni televizate, trebuie să vezi care sunt lucrurile pe care le poţi accepta şi nu în ultimul rând, fiecare în partid să facă o analiză a susţinerii unor astfel de măsuri, împreună cu preşedintele României, care are şi el o responsabilitate în acest domeniu, să se găsească o formulă pentru ca lucrurile să meargă mai bine”, a afirmat Bolojan.

În opinia premierului interimar, actualele tensiuni dintre formațiunile politice fac foarte dificilă refacerea unei majorități stabile în aceeași formulă de guvernare.

„E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliţia mai poate funcţiona în această perioadă datorită evoluţiei pe care au avut-o în această perioadă.”

Bolojan consideră că variantele rămase pe masă sunt fie un guvern minoritar, fie un executiv cu un mandat limitat, care să permită depășirea blocajelor actuale.