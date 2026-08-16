Poți obliga o companie să îți spună ce date deține despre tine. Ce drepturi îți oferă GDPR

Primești apeluri de la firme pe care nu le-ai contactat niciodată, reclame pe e-mail de la companii despre care nu ai auzit sau descoperi că datele tale personale au ajuns la alte societăți fără să înțelegi cum. În astfel de situații este foarte posibil că informațiile tale să fie folosite ilegal și apare întrebarea ce poți face pentru a-ți proteja drepturile.

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) oferă persoanelor mai multe drepturi atunci când datele lor personale sunt prelucrate. De cele mai multe ori, primul pas nu este depunerea unei plângeri, ci solicitarea de explicații direct de la compania sau instituția care utilizează respectivele informații.

Primul lucru care trebuie înțeles este că nu orice prelucrare a datelor personale înseamnă automat o încălcare a legii. GDPR nu prevede că o companie poate utiliza datele unei persoane doar dacă aceasta și-a dat acordul. În anumite situații, prelucrarea poate avea loc și în baza unui contract, a unei obligații legale sau a interesului legitim al operatorului.

Există însă și cazuri în care utilizarea datelor se bazează pe consimțământul persoanei, cum se întâmplă frecvent în cazul anumitor activități de marketing.

Dacă nu înțelegi de ce o companie deține datele tale sau în ce scop le folosește, ai dreptul să ceri explicații.

Unul dintre cele mai importante drepturi prevăzute de GDPR este dreptul de acces. Acesta îți permite să întrebi o companie sau o instituție ce date personale deține despre tine și să primești informații privind modul în care acestea sunt utilizate.

Poți solicita să afli ce categorii de date sunt prelucrate, în ce scop sunt folosite, cât timp vor fi păstrate, dacă au fost transmise altor persoane sau companii și, atunci când nu au fost colectate direct de la tine, din ce sursă provin.

Acest drept este util mai ales atunci când începi să primești apeluri comerciale sau mesaje publicitare și nu înțelegi cum a ajuns compania respectivă să îți cunoască numărul de telefon sau adresa de e-mail.

Se poate întâmpla ca o companie să dețină informații incorecte sau incomplete despre tine. În această situație, GDPR îți oferă dreptul de a solicita rectificarea datelor.

Dacă cererea este întemeiată, operatorul trebuie să corecteze informațiile fără întârzieri nejustificate.

Actualizarea datelor este importantă mai ales atunci când informațiile greșite pot produce consecințe, cum ar fi dificultăți în derularea unui contract sau transmiterea unor documente către o adresă eronată.

GDPR recunoaște și dreptul la ștergerea datelor personale, cunoscut și sub denumirea de „dreptul de a fi uitat”.

Acesta poate fi exercitat atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate, atunci când îți retragi consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, când datele au fost prelucrate ilegal sau atunci când te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze.

Totuși, acest drept nu este absolut.

Există situații în care compania este obligată prin lege să păstreze anumite informații, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și contabile sau pentru apărarea unor drepturi în instanță. În astfel de cazuri, solicitarea de ștergere poate fi respinsă.

Un alt drept important este dreptul de opoziție. Dacă o companie îți folosește datele pentru transmiterea de reclame, oferte comerciale sau alte comunicări de marketing direct, poți solicita încetarea acestei prelucrări.

În multe situații, după exercitarea acestui drept, operatorul este obligat să nu mai utilizeze datele tale în scopuri de marketing direct.

Acesta este unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru persoanele care primesc în mod repetat mesaje comerciale nedorite.

GDPR stabilește și termenul în care operatorii trebuie să răspundă solicitărilor persoanelor vizate.

În mod obișnuit, răspunsul trebuie transmis fără întârzieri nejustificate și, de regulă, în cel mult o lună de la primirea cererii. În situații mai complexe, termenul poate fi prelungit, însă compania trebuie să informeze persoana atât despre prelungire, cât și despre motivele acesteia.

Dacă nu primești niciun răspuns sau consideri că drepturile tale nu au fost respectate, poți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Autoritatea poate verifica modul în care compania aplică prevederile GDPR și poate analiza dacă prelucrarea datelor s-a făcut în conformitate cu legea.

În anumite situații, persoana vizată poate solicita și repararea prejudiciului pe cale judiciară, dacă apreciază că a suferit un prejudiciu ca urmare a încălcării drepturilor prevăzute de regulament, arată legislația europeană.

Dacă ai suspiciuni că datele tale personale sunt utilizate fără acord sau fără un temei legal clar, primul pas este să identifici compania sau instituția care le prelucrează.

Ulterior, este recomandat să formulezi o solicitare scrisă prin care să ceri explicații și, după caz, să îți exerciți dreptul de acces, rectificare, ștergere sau opoziție.

Este important să păstrezi toate mesajele și răspunsurile primite, deoarece acestea pot reprezenta dovezi în cazul în care vei decide să depui o plângere la ANSPDCP.

În multe situații, problema poate fi rezolvată direct cu operatorul, fără să fie nevoie de intervenția autorității.