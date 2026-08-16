Cartea pe care o citești în vacanță poate spune multe despre tine. Psihologii explică ce dezvăluie genul literar preferat despre personalitate

Pentru mulți oameni, vacanța de vară înseamnă câteva zile petrecute pe șezlong, cu o carte într-o mână și o băutură în cealaltă. Însă specialiștii spun că volumul pe care îl pui în bagaj înainte de plecare nu este ales întâmplător și poate spune surprinzător de multe despre personalitatea ta, despre ceea ce îți provoacă emoții și despre anxietățile pe care le porți fără să le conștientizezi pe deplin.

Cercetătorii susțin că preferințele pentru thrillere, romane de dragoste, horror, science-fiction sau non-ficțiune reflectă motivații și instincte deja existente, iar ficțiunea nu creează emoții noi, ci activează structuri psihologice profunde, scrie BBC.

Edgar Dubourg, cercetător în științe cognitive la École Normale Supérieure din Paris, afirmă că lista de lecturi este o adevărată hartă a personalității unei persoane. Potrivit acestuia, atunci când cineva alege un thriller, un roman de dragoste, horror sau science-fiction, nu evadează din propria psihologie, ci reacționează la instincte și motivații foarte vechi ale creierului.

Mai multe studii au arătat că preferințele pentru anumite cărți pot dezvălui în mod inconștient aspecte importante ale personalității, inclusiv ceea ce oferă plăcere și ceea ce generează reacții emoționale puternice.

Cercetările coordonate de dr. Valerie van Mulukom, lector universitar în psihologie la Oxford Brookes University, sugerează că anxietățile interioare, pe care le numește insecurități existențiale, influențează alegerea unei cărți de pe raft.

În cadrul studiului, cercetătoarea a analizat frecvența cu care oamenii citesc anumite genuri și le-a grupat în patru categorii principale: aventuri epice în lumi alternative, care includ acțiune, aventură, science-fiction, distopii, post-apocaliptic și fantasy; viața de zi cu zi și relațiile umane, care cuprind comedie, romantism, dramă, familie și musical; amenințarea și pericolul, unde intră crime reale, romane polițiste, thrillere și horror; precum și fapte și istorie, categorie ce include documentare, biografii și cărți istorice.

Persoanele atrase de romanele polițiste și thrillere tind să fie preocupate sau fascinate de ideea de amenințare și pericol. În această categorie intră atât romanele detectivistice clasice, cât și thrillerele psihologice, cărțile despre crime reale, poveștile cu spioni sau horror-ul supranatural, inclusiv operele lui Stephen King. Printre titlurile bestseller din Marea Britanie încadrate în această categorie se numără The Secret of Secrets de Dan Brown, The Family Friend de Claire Douglas și London Falling de Patrick Radden Keefe.

Cititorii de romane romantice sunt mai predispuși să aibă preocupări legate de relațiile personale, atât romantice, cât și de prietenie, precum și de statutul social și reputație. În categoria relațiilor umane sunt incluse titluri precum The Correspondent de Virginia Evans, The Names de Florence Knapp și Heartstopper Volume 6 de Alice Oseman.

Cei care preferă science-fiction sau fantasy tind să fie mai preocupați de starea lumii și de viitorul umanității. Persoanele care aleg serii precum Game of Thrones, unde intrigile politice și războaiele medievale se împletesc cu dragoni și armate ale morților, sunt adesea mai sensibile la teme precum schimbările climatice sau amenințarea războiului. În această categorie se regăsesc și Duskbound de Bree Grenwich și Parker Lennox, Red Dwarf: Titan de Rob Grant și Andrew Marshall și To Flame a Wild Flower de Sarah A Parker.

Nu toți cititorii caută evadarea în lumi imaginare. Unii preferă autobiografiile, biografiile sau cărțile de istorie, iar specialiștii spun că această alegere poate reflecta o căutare de răspunsuri și sens, mai degrabă decât dorința de aventură.

Edgar Dubourg consideră că ceea ce contează este narațiunea, indiferent dacă este ficțiune sau realitate. Oamenii consumă permanent povești, fie prin știri, anecdote sau relatările celor din jur.

În categoria faptelor și istoriei, printre bestsellerurile britanice se află Regime Change de Maggie Haberman și Jonathan Swan, Mother Mary Comes to Me de Arundhati Roy și Careless People de Sarah Wynn-Williams.

Concluzia cercetătorilor este că lista de lecturi de vară poate funcționa ca un indicator subtil al personalității și al preocupărilor profunde ale fiecăruia. Genul preferat nu este doar o formă de divertisment, ci și o oglindă a modului în care oamenii percep relațiile, pericolele, viitorul lumii sau propriile întrebări existențiale.