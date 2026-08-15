Rețeaua de canalizare din zona Gării de Nord se modernizează. Lucrările se fac odată cu refacerea liniei de tramvai

Rețeaua de canalizare din zona Gării de Nord, veche de aproape un secol, va fi modernizată în cadrul lucrărilor desfășurate pe Bulevardul Dinicu Golescu. Intervențiile sunt realizate în paralel cu modernizarea infrastructurii de tramvai.

Primăria Municipiului București a anunțat că lucrările aflate în desfășurare în zona Gării de Nord vor include și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare.

Echipele Apa Nova urmează să înlocuiască 364 de metri din rețeaua de canalizare și aproape 100 de metri din rețeaua de alimentare cu apă.

Intervenția este realizată concomitent cu lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Potrivit municipalității, rețeaua de canalizare existentă în această zonă are o vechime de aproape 100 de ani.

Primăria Capitalei a transmis că lucrările au început în luna iulie, când a fost scoasă vechea șină de tramvai și au fost realizate primele săpături. Municipalitatea a explicat că modernizarea rețelei de canalizare este făcută acum pentru a profita de intervențiile ample deja începute la infrastructura stradală.

Lucrările de pe Bulevardul Dinicu Golescu fac parte din Lotul 7 al proiectului de modernizare a infrastructurii de tramvai din Capitală.

Traseul aferent acestui lot are o lungime de 1,8 kilometri și cuprinde Bulevardul Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu.

În această perioadă sunt efectuate și săpături necesare montării unor stâlpi noi. Aceștia vor fi utilizați atât pentru susținerea rețelei de alimentare a tramvaielor, cât și pentru iluminatul stradal.

În același timp, rețelele electrice din zonă au fost deja introduse în subteran. Potrivit Primăriei Capitalei, această intervenție va permite eliminarea cablurilor suspendate pe stâlpi.

Modernizarea nu se va opri la intervențiile desfășurate în prezent în zona Bulevardului Dinicu Golescu.

Primăria Capitalei a anunțat că lucrările vor continua pe celelalte străzi incluse în Lotul 7. Proiectul vizează atât modernizarea șinelor de tramvai, cât și intervenții asupra conductelor și colectoarelor rețelelor de apă și canalizare.

Conform calendarului prezentat de municipalitate, aceste lucrări ar urma să continue până la sfârșitul anului 2027.

Prin desfășurarea simultană a intervențiilor, infrastructura subterană din zona Gării de Nord este înlocuită în perioada în care carosabilul este deja afectat de șantierul pentru modernizarea liniei de tramvai. Astfel, pe lângă noile șine, proiectul include înlocuirea unor rețele de apă și canalizare, montarea noilor stâlpi și introducerea cablurilor electrice în subteran.