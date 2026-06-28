Se oprește apa în București! Mii de locuitori din patru sectoare sunt afectați până pe 2 iulie

Mai multe zone din București vor rămâne temporar fără apă rece în perioada 30 iunie – 2 iulie 2026, ca urmare a unor lucrări programate de modernizare și intervenție la rețeaua de distribuție. Apa Nova anunță că întreruperile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere și investiții în infrastructura de alimentare cu apă.

Sistările vor afecta locuitori din patru sectoare ale Capitalei, respectiv sectoarele 1, 2, 4 și 6. În schimb, în sectoarele 3 și 5 nu sunt programate întreruperi în această perioadă.

Compania precizează că întreruperile sunt planificate și au ca scop desfășurarea unor lucrări de modernizare și intervenție la rețeaua publică de distribuție.

Deși alimentarea cu apă va fi suspendată doar pentru intervale limitate de timp, locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să își asigure din timp rezervele necesare pentru consumul casnic.

În Sectorul 1 sunt programate mai multe intervenții:

Calea Griviței – întrerupere pe 30 iunie, între orele 00:30 și 03:30;

Strada Coralilor și Strada Robănești – întrerupere pe 2 iulie, între orele 00:30 și 03:30;

Calea Griviței – o nouă întrerupere pe 2 iulie, în intervalul 00:30 – 03:30.

Locuitorii din mai multe artere importante ale Sectorului 2 vor rămâne fără apă pe timpul nopții.

Întreruperea este programată în perioada 30 iunie, ora 22:00 – 1 iulie, ora 05:00 și vizează:

Bulevardul Pache Protopopescu;

Strada Traian;

Strada Olari;

Bulevardul Ferdinand I.

Și în Sectorul 4 sunt programate două opriri temporare ale alimentării cu apă:

Șoseaua Olteniței – 30 iunie, între orele 00:30 și 03:30;

Strada Straja – 2 iulie, între orele 00:30 și 03:30.

În Sectorul 6, Apa Nova va desfășura lucrări pe:

Bulevardul Paul Teodorescu;

Bulevardul Iuliu Maniu.

Intervenția este programată pentru 2 iulie, între orele 09:00 și 19:00.

Compania precizează că pentru această lucrare nu există zonă de influență și nu sunt afectați clienți, astfel că alimentarea cu apă nu ar urma să fie întreruptă pentru consumatori.

Întreruperile sunt programate pentru perioade limitate și fac parte din lucrările de întreținere și modernizare a rețelei de distribuție din București. Astfel de intervenții sunt realizate periodic pentru reducerea riscului apariției avariilor și pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de alimentare cu apă.

Persoanele care locuiesc în zonele afectate sunt sfătuite să își asigure din timp rezerve de apă pentru consum și uz casnic, astfel încât disconfortul produs de întreruperile temporare să fie cât mai redus.