Interdicție pentru șoferi duminică, între orele 12:00 și 20:00. Cine nu mai poate circula pe drumurile din România

Valul de căldură care afectează România aduce și restricții de circulație pentru transportul greu. Duminică, 28 iunie, în intervalul 12:00 – 20:00, vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din zonele vizate de avertizările meteorologice de caniculă. Măsura a fost anunțată de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și are ca scop protejarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței în trafic.

Interdicția se aplică în județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu și Suceava.

„La data de 28 iunie a.c., în intervalul orar 12:00 – 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu de caniculă), va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Botoşani, Caraş-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Prahova, Satu Mare, Sibiu şi Suceava”, a transmis Centrul INFOTRAFIC.

Autoritățile precizează că măsura poate fi modificată în funcție de evoluția vremii. Dacă temperaturile vor scădea mai repede decât este estimat sau, dimpotrivă, dacă valul de căldură se va intensifica, restricțiile pot fi ridicate înainte de termen, menținute ori prelungite.

Nu toate transporturile sunt afectate de această măsură. Sunt exceptate vehiculele care efectuează activități considerate esențiale, respectiv:

transportul de persoane;

transportul animalelor vii;

transportul produselor perisabile de origine animală și vegetală;

intervențiile în cazuri de forță majoră;

transporturile funerare;

serviciile poștale;

transportul echipamentelor de prim ajutor;

distribuția carburanților;

mărfurile care necesită temperatură controlată;

tractarea vehiculelor avariate;

distribuirea apei și alimentelor în zone afectate de calamități;

vehiculele destinate salubrizării;

transporturile de apă îmbuteliată;

transporturile de produse provenite din exploatațiile agricole;

transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;

alte categorii de produse alimentare.

Pe fondul temperaturilor foarte ridicate, polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să verifice înainte de plecare presiunea din anvelope și funcționarea instalației de climatizare, deoarece căldura excesivă din habitaclu poate favoriza apariția oboselii și poate reduce capacitatea de concentrare.

De asemenea, conducătorii auto sunt avertizați că razele puternice ale soarelui pot reduce vizibilitatea și pot face mai dificilă observarea obstacolelor sau anticiparea manevrelor celorlalți participanți la trafic.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în intervalul de după-amiază, în special persoanelor care au probleme de sănătate. În cazul în care drumul nu poate fi amânat, este indicat ca acestea să fie însoțite.

Pentru călătoriile lungi, Poliția recomandă opriri regulate în parcările amenajate sau în spațiile de servicii pentru odihnă și hidratare, astfel încât să fie redus riscul instalării oboselii la volan.

Șoferii sunt sfătuiți, totodată, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, să utilizeze centura de siguranță și sistemele de protecție pentru pasageri și să evite comportamentele agresive în trafic, care pot crește riscul producerii unor accidente în condițiile temperaturilor extreme.