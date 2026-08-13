Indicatorul rutier care îi pune în dificultate pe șoferi. Ce înseamnă săgeata roșie și cine trebuie să acorde prioritate

Două săgeți orientate în sensuri opuse stabilesc cine trece primul atunci când drumul devine prea îngust pentru două vehicule. Diferența dintre săgeata roșie și cea neagră este esențială, iar șoferul care întâlnește indicatorul trebuie să știe când este obligat să aștepte.

Indicatorul rutier circular, cu margine roșie și două săgeți orientate în sensuri opuse, se numește „Prioritate pentru circulația din sens invers”.

Acesta este amplasat înaintea unui sector de drum îngustat, unde vehiculele care circulă din direcții opuse nu pot trece simultan în condiții de siguranță.

Regula este simplă. Conducătorul auto care întâlnește acest indicator trebuie să acorde prioritate vehiculelor care vin din față. Săgeata roșie reprezintă sensul de circulație supus restricției, în timp ce săgeata neagră indică sensul care beneficiază de prioritate.

Șoferul trebuie să reducă viteza și să verifice dacă sectorul îngustat este liber. Dacă pe acesta se află deja un vehicul care circulă din sens opus, trebuie să aștepte.

Aceeași obligație există și atunci când vehiculul din față este suficient de aproape încât intrarea pe tronsonul îngustat l-ar obliga să își schimbe brusc direcția sau viteza ori să oprească.

O confuzie poate apărea în privința obligației de oprire. Indicatorul „Prioritate pentru circulația din sens invers” nu funcționează precum semnul „Oprire”.

Dacă sectorul îngustat este liber și din direcția opusă nu se apropie niciun vehicul căruia trebuie să îi fie acordată prioritate, șoferul poate continua deplasarea după ce s-a asigurat.

Oprirea sau așteptarea devine necesară atunci când există un vehicul din sens opus care beneficiază de întâietate.

Regula trebuie privită și prin definiția acordării priorității din OUG nr. 195/2002. Aceasta presupune obligația participantului la trafic de a nu-și continua deplasarea sau de a nu efectua o manevră dacă prin aceasta îi determină pe cei care au prioritate să își modifice brusc direcția sau viteza ori să oprească.

Articolul 31 din OUG nr. 195/2002 stabilește obligația participanților la trafic de a respecta indicatoarele rutiere, potrivit ordinii de prioritate stabilite între mijloacele de semnalizare rutieră.

Indicatorul poate fi amplasat în zone în care lățimea carosabilului nu permite trecerea concomitentă a vehiculelor care circulă din sensuri opuse.

Astfel de situații pot apărea înaintea unor poduri înguste, în apropierea pasajelor, pe sectoarele unde sunt executate lucrări sau în alte puncte în care partea carosabilă se îngustează.

Rolul semnului este tocmai de a stabili o ordine clară de traversare și de a evita situația în care două vehicule ajung față în față într-un spațiu insuficient.

Există și o altă regulă pentru aceste sectoare. Regulamentul de aplicare a Codului rutier interzice oprirea voluntară în zonele unde sunt instalate indicatoarele „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulația din sens invers” sau „Prioritate față de circulația din sens invers”. Prevederea apare la articolul 142 litera j) din HG nr. 1.391/2006.

Șoferii trebuie să facă diferența între indicatorul circular cu margine roșie și un alt semn asemănător ca simboluri, dar diferit ca formă și semnificație.

Indicatorul dreptunghiular, pe fond albastru, care conține o săgeată albă și una roșie, se numește „Prioritate față de circulația din sens invers”. În acest caz, conducătorul auto care vede semnul este cel care beneficiază de prioritate.

Cele două indicatoare pot fi instalate la capetele opuse ale aceluiași sector îngustat.

Astfel, șoferul care întâlnește indicatorul circular „Prioritate pentru circulația din sens invers” trebuie să lase vehiculele din față să treacă. Cel care vede indicatorul dreptunghiular „Prioritate față de circulația din sens invers” are dreptul să treacă primul.

Chiar și în cea de-a doua situație, șoferul trebuie să se asigure înainte de a continua. Dacă sectorul îngustat este deja ocupat, acesta trebuie să evite pătrunderea pe tronson atunci când continuarea deplasării ar putea crea o situație periculoasă.