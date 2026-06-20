Când ai voie, de fapt, să întorci la semafor. Regula care îi pune în dificultate pe șoferi

Întoarcerea autovehiculului într-o intersecție semaforizată generează frecvent confuzii în rândul șoferilor, mai ales în ceea ce privește condițiile în care manevra este permisă. O parte dintre conducătorii auto consideră că aceasta este interzisă în orice intersecție controlată de semafor, indiferent de semnalizarea rutieră existentă. Alții apreciază că manevra este posibilă atunci când semaforul indică verde, fără a analiza însă toate regulile aplicabile.

Codul Rutier 2026 stabilește situații diferite, în funcție de semnele de circulație, marcaje și organizarea drumului din intersecție. Existența semaforului nu echivalează automat cu interzicerea întoarcerii, însă aceasta nu poate fi efectuată în lipsa îndeplinirii unor condiții clare.

În practică, întoarcerea este permisă doar dacă nu există restricții suplimentare și dacă semnalizarea rutieră permite circulația în direcția respectivă. Interpretarea greșită a regulilor duce frecvent la manevre efectuate neregulamentar, explică promotor.

În majoritatea situațiilor, în intersecțiile semaforizate, întoarcerea nu este permisă din cauza restricțiilor de semnalizare sau a configurației drumului.

Reglementările prevăzute în Codul Rutier 2026 arată că întoarcerea nu este interzisă în mod general în toate intersecțiile semaforizate. Aceasta poate fi efectuată atunci când lipsesc indicatoare sau marcaje care o interzic și când semaforul permite deplasarea în direcția necesară efectuării manevrei.

Șoferul trebuie să se încadreze corect, de regulă pe banda destinată virajului la stânga, înainte de intrarea în intersecție. Semnalizarea schimbării direcției trebuie realizată din timp, pentru a informa ceilalți participanți la trafic.

Manevra implică obligația de a acorda prioritate vehiculelor care circulă din sens opus, precum și pietonilor angajați regulamentar în traversare. Aceste reguli se aplică indiferent de culoarea semaforului, dacă nu există o fază separată care reglementează virajul.

În situațiile în care intersecția este dotată cu semafor dedicat pentru virajul la stânga, întoarcerea poate fi începută doar în momentul în care semnalul corespunzător indică verde pentru această direcție.

Întoarcerea este interzisă atunci când în zona intersecției este montat indicatorul „Întoarcerea interzisă”. De asemenea, manevra nu poate fi efectuată dacă semnalizarea rutieră interzice virajul la stânga.

Marcajele rutiere au un rol esențial în stabilirea legalității manevrei. O linie continuă nu poate fi încălcată pentru efectuarea întoarcerii, chiar dacă semaforul indică verde.

Nici săgețile de direcționare aplicate pe benzile de circulație nu pot fi ignorate, acestea având caracter obligatoriu pentru deplasare. Nerespectarea lor conduce la efectuarea unei manevre nepermise de regulile de circulație.

Codul Rutier interzice și întoarcerea realizată prin mai multe mișcări succesive, inclusiv situațiile în care șoferul înaintează și apoi dă înapoi în intersecție pentru repoziționare.

Dacă intersecția este îngustă sau traficul este aglomerat, șoferul nu are dreptul să forțeze întoarcerea. În astfel de situații, acesta trebuie să continue deplasarea înainte sau să efectueze virajul la stânga, fără a executa manevra de întoarcere.

Întoarcerea reprezintă o schimbare a direcției de mers, motiv pentru care șoferul are obligația de a se asigura că manevra poate fi realizată în siguranță. Verificarea traficului din toate direcțiile este obligatorie înainte de inițierea manevrei.

Semnalizarea corespunzătoare este necesară pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic. Lipsa acesteia poate conduce la situații de risc în intersecție. În intersecțiile unde circulația din sens opus beneficiază simultan de verde, conducătorul auto care întoarce trebuie să acorde prioritate tuturor vehiculelor care se deplasează din față.

Întoarcerea efectuată neregulamentar este sancționată ca abatere de la regulile privind schimbarea direcției de mers. Polițistul rutier poate aplica amendă și puncte de penalizare, în funcție de situația constatată.

În cazul în care sunt încălcate și alte reguli, sancțiunile se cumulează. Pot fi reținute separat abateri precum trecerea pe culoarea roșie, depășirea marcajului continuu sau neacordarea de prioritate.

Dacă manevra de întoarcere duce la producerea unui accident, pot apărea măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea permisului de conducere, în funcție de gravitatea situației.

Valoarea amenzii pentru întoarcere neregulamentară se situează, în general, între aproximativ 400 și 600 de lei, în absența altor abateri. În situațiile mai grave, când sunt încălcate interdicții explicite sau marcaje rutiere, sancțiunile pot depăși 4.000 de lei.