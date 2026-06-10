Poți depăși o mașină de poliție? Situația din trafic care ridică semne de întrebare

Situația în care o autospecială de poliție circulă sub limita de viteză ridică frecvent întrebări în trafic. Pe autostradă, drum expres, drum național sau în localitate, șoferii pot întâlni astfel de vehicule în patrulare, dar de cele mai multe ori nu știu cum să procedeze.

În aceste condiții apare întrebarea dacă depășirea este permisă sau dacă există obligația de a rămâne în spatele autospecialei. Răspunsul depinde de regimul de circulație al mașinii de poliție și de semnalele pe care aceasta le utilizează.

Atunci când o autospecială de poliție se deplasează fără semnale luminoase și sonore, aceasta circulă în regim normal de trafic. Într-o astfel de situație, vehiculul nu beneficiază de prioritate specială față de ceilalți participanți la trafic.

Codul Rutier nu stabilește o interdicție de a depăși un vehicul al Poliției doar pentru statutul său instituțional. Dacă autospeciala circulă, de exemplu, cu 40 km/h într-o zonă unde limita este 50 km/h, depășirea este permisă. Manevra rămâne condiționată de respectarea regulilor generale de circulație.

Depășirea unei autospeciale de poliție este legală doar dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de legislația rutieră. Șoferul trebuie să se asigure că din sens opus nu circulă alte vehicule și că vizibilitatea este suficientă pentru finalizarea manevrei.

Revenirea pe bandă trebuie făcută în siguranță, fără a obliga alți participanți la trafic să frâneze sau să evite situații periculoase. Depășirea este permisă doar în zonele unde marcajele rutiere o autorizează, fiind interzisă pe linie continuă sau în zone cu restricții explicite.

Regula se schimbă complet atunci când autospeciala de poliție are pornite semnalele luminoase sau sonore. În aceste cazuri, participanții la trafic sunt obligați să acorde prioritate de trecere.

Lumina albastră impune facilitarea trecerii, iar semnalele suplimentare pot impune chiar oprirea în condiții de siguranță. În aceste situații, depășirea nu este permisă, indiferent de viteza cu care se deplasează autospeciala. Prioritatea acesteia este obligatorie pe toată durata intervenției semnalizate.

Autospecialele de poliție pot circula cu viteză redusă în diverse situații operative. Acestea pot escorta coloane de vehicule, pot dirija traficul sau se pot apropia de zone unde a avut loc un incident rutier. De asemenea, pot semnaliza un pericol prezent pe carosabil sau pot asigura perimetrul unei intervenții.

În toate aceste cazuri, manevrele necorespunzătoare ale altor șoferi pot afecta siguranța intervenției și a traficului. Reglementările privind semnalele speciale și comportamentul în trafic sunt detaliate în actele normative privind circulația pe drumurile publice și în ghidurile oficiale de interpretare ale regulilor rutiere.