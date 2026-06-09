Transfăgărășanul, tot mai aproape de redeschidere. Ultimele verificări au loc pe „fiecare kilometru”

Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, Cristian Pistol, a anunțat că Transfăgărășanul ar putea fi redeschis mai devreme decât era estimat inițial, în funcție de evoluția condițiilor din teren și de verificările efectuate pe traseu.

Circulația rutieră pe Drumul Național 7C – Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri, 12 iunie 2026, dacă evaluările tehnice și condițiile meteorologice vor confirma posibilitatea desfășurării traficului în siguranță. Anunțul a fost făcut marți de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul! Astăzi am semnat decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan (DN7C). Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță”, a transmis Cristian Pistol.

Comisia specială urmează să parcurgă întregul sector montan pentru a verifica starea drumului și condițiile de siguranță necesare reluării traficului. Analizele vizează fiecare zonă a traseului, în contextul particularităților impuse de altitudinea ridicată și de mediul montan.

Pentru segmentul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7:00 și 21:00. Măsura este menținută pentru siguranța participanților la trafic, pe un traseu unde condițiile se pot schimba rapid.

„Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09.00. Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele: pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7.00 și 21.00 — pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui”, a mai precizat directorul CNAIR.

Transfăgărășanul este unul dintre cele mai cunoscute drumuri din România și este închis anual în sezonul rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condițiile meteo extreme din Munții Făgăraș, la altitudini de peste 2.000 de metri.

Circulația pe DN 7C a fost închisă din 20 octombrie 2025, pe fondul avalanșelor și al stratului consistent de zăpadă acumulat în zonă. În această perioadă, legătura dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac este asigurată prin telecabină.