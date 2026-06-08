Autostrada Moldovei avansează: lucrări la suprafață pe unul dintre cele mai așteptate tronsoane
SURSA FOTO: facebook/Horațiu Cosma - Autostrada A7, Autostrada Moldovei
Lucrările la Autostrada Moldovei (A7) au intrat într-o nouă etapă pe lotul 3 Mircești – Pașcani, unde constructorul român UMB Spedition a început întinderea stratului de bază al asfaltului, potrivit anunțului făcut de Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, Cristian Pistol.
Autostrada Moldovei: primele porțiuni asfaltate pe segmentul de nord
Primele operațiuni de asfaltare se desfășoară pe aproximativ 11 kilometri din totalul de 28,09 kilometri ai tronsonului. Avansul lucrărilor marchează un nou pas în execuția sectorului care face legătura între localitățile Mircești și Pașcani, parte a unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.
Pe lângă lucrările de asfaltare, activitatea din șantier continuă simultan pe mai multe fronturi. Echipele constructorului execută lucrări de terasamente și intervin la structurile aferente traseului autostrăzii.
De asemenea, sunt în desfășurare operațiuni pentru relocarea rețelelor de apă potabilă, precum și lucrări de instalare a componentelor ITS (Intelligent Transport System), sistemele inteligente destinate gestionării și monitorizării traficului.
Investiție de 1,76 miliarde de lei prin PNRR
Contractul pentru construcția lotului 3 Mircești – Pașcani are o valoare de 1,76 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Tronsonul are o lungime totală de 28,09 kilometri și reprezintă una dintre secțiunile importante ale Autostrăzii Moldovei, coridor rutier care va asigura conexiuni rapide între sudul și nord-estul țării.
Potrivit angajamentului asumat de antreprenor, circulația pe întregul lot Mircești – Pașcani ar urma să fie deschisă până la sfârșitul anului 2026.
Obiectiv: legătură pe autostradă de la București la Pașcani
Autoritățile urmăresc ca, până la finalul acestui an, șoferii să poată circula pe un traseu continuu de aproximativ 397 de kilometri de drum de mare viteză între București și Pașcani.
Acest traseu va include cei 62 de kilometri ai Autostrăzii A3 pe sectorul București – Ploiești, cei 319 kilometri ai Autostrăzii A7 între Ploiești și Pașcani, precum și cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău.
Finalizarea și deschiderea circulației pe loturile aflate în execuție pe Autostrada Moldovei reprezintă o etapă esențială pentru realizarea conexiunii rutiere rapide dintre Capitală și zona Moldovei, prin intermediul unuia dintre cele mai ample proiecte de infrastructură dezvoltate în ultimii ani.
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