Pe DN7 – Valea Oltului – lucrările de montare a plaselor și barierelor de retenție de pe versanți au fost suspendate temporar până miercuri, 15 aprilie 2026, pentru a facilita traficul din perioada sărbătorilor. După reluarea acestora, vor fi impuse restricții pentru vehiculele de peste 7,5 tone, între orele 08:00 și 17:30.

În județul Buzău, pe DN1B, în localitatea Săhăteni, se execută lucrări de așternere a unui covor asfaltic, ceea ce determină restricții temporare de circulație. Măsuri similare sunt aplicate și pe DN22B, în județul Brăila, între kilometrii 6+550 și 6+660, din cauza degradărilor carosabilului, pentru creșterea siguranței rutiere.

Pe DN15, în localitatea Pângărați din județul Neamț, au loc lucrări de consolidare a unui pod, care pot provoca întârzieri în trafic. În același timp, pe autostrada A2, la Nodul Rutier Drajna (km 105+500), se desfășoară reparații asfaltice efectuate de DRDP Constanța.

Restricții importante de trafic sunt impuse pe principalele artere naționale în perioada 9–13 aprilie 2026.

Pe Autostrada A2 București–Constanța, circulația va fi restricționată pe ambele sensuri sâmbătă, 11 aprilie, între orele 16:00 și 22:00, iar duminică și luni, 12 și 13 aprilie, în intervalul 06:00–22:00.

Pe DN7, între Pitești și Vestem, restricțiile vor fi valabile pe 11 aprilie între 18:00 și 22:00, iar în zilele de 12 și 13 aprilie între 06:00 și 22:00. În același interval, pe DN39, între Agigea și Mangalia, traficul va fi restricționat pe 11 aprilie între 16:00 și 22:00, respectiv pe 12 și 13 aprilie între 06:00 și 22:00.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp călătoriile, să se informeze înainte de plecare și să respecte restricțiile pentru a evita blocajele și accidentele.

Începând cu data de 27 martie 2026, au intrat în vigoare noi reguli privind plata amenzilor contravenționale și reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026.

Una dintre cele mai importante modificări vizează modul de plată al amenzilor contravenționale. Astfel, pentru diverse abateri prevăzute în mai multe acte normative, inclusiv cele privind ordinea publică, paza bunurilor sau regimul armelor și al materialelor explozive, contravenienții pot beneficia de o reducere semnificativă a sumei de plată.

Concret, aceștia pot achita doar jumătate din valoarea amenzii stabilite de agentul constatator, cu condiția ca plata să fie efectuată în termen de cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal.

„Contravenientul poate plăti jumătate din amenda aplicată, adică poate achita jumătate din suma stabilită de agentul constatator în termen de cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal”, se arată în prevederile actului normativ.

Schimbări importante au fost introduse și pentru șoferii care solicită reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere.

Astfel, pentru cererile depuse începând cu 27 martie 2026, reducerea suspendării va fi acordată doar dacă solicitantul dovedește că și-a achitat toate amenzile contravenționale restante către bugetul local, inclusiv pe cele primite anterior acestei date.

„Reducerea perioadei de suspendare se acordă doar dacă solicitantul dovedește că a achitat toate amenzile contravenționale datorate bugetului local”, prevede actul normativ.

Dovada plății nu poate fi făcută în orice mod, ci exclusiv printr-un certificat de atestare fiscală emis de autoritatea locală de la domiciliu.

Există însă o excepție de la această regulă. În cazul persoanelor fără domiciliu în România sau al deținătorilor de permise de conducere emise în străinătate, condițiile sunt mai simple.

Pentru aceștia, dacă solicită restituirea permisului înainte de expirarea perioadei de suspendare, este necesară doar dovada achitării amenzii care a dus la aplicarea sancțiunii.

Noile prevederi au ca scop atât creșterea gradului de colectare a amenzilor, cât și responsabilizarea șoferilor în respectarea obligațiilor legale.