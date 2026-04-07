Circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricţionată, în perioada 9–13 aprilie 2026, pe mai multe sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Măsura are ca scop reducerea aglomeraţiei şi creşterea siguranţei rutiere în intervalele cu trafic intens.

Restricţiile se aplică vehiculelor de mare tonaj, cu excepţia celor destinate exclusiv transportului de persoane, în conformitate cu prevederile Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018. Acestea vizează mai multe artere importante, unde traficul creşte semnificativ în perioada sărbătorilor.

Pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, pe tronsonul cuprins între intersecţia cu DNCB şi intersecţia cu A4, restricţiile se aplică astfel:

joi, 9 aprilie: între orele 16:00 – 22:00

vineri, 10 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

sâmbătă, 11 aprilie: între orele 16:00 – 22:00

duminică, 12 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

luni, 13 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

Pe DN7, între Piteşti şi Vestem, pe sectorul care traversează Râmnicu Vâlcea, programul este următorul, potrivit anunțului CNAIR de marți, 7 aprilie 2026:

joi, 9 aprilie: între orele 18:00 – 22:00

vineri, 10 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

sâmbătă, 11 aprilie: între orele 18:00 – 22:00

duminică, 12 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

luni, 13 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

Este vorba despre sectorul Piteşti (intersecţia DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersecţia DN7 cu DN1).

Pe DN39, între Agigea (intersecţia DN39 cu DN39A) şi Mangalia (limita municipiului), restricţiile vor fi instituite după acelaşi model ca pe Autostrada Soarelui:

joi, 9 aprilie: între orele 16:00 – 22:00

vineri, 10 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

sâmbătă, 11 aprilie: între orele 16:00 – 22:00

duminică, 12 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

luni, 13 aprilie: între orele 06:00 – 22:00

Reprezentanţii CNAIR atrag atenţia că nerespectarea acestor restricţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, potrivit Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018.

Pentru cei interesați de o vizită în Bulgaria în perioada Sărbătorilor Pascale, trebuie să știe că circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi deschisă în ambele sensuri, pentru toate tipurile de vehicule în perioada de Paște.

Astfel, în data de 9 aprilie 2026, după încheierea lucrărilor programate din acea zi, pe sectorul recent supus lucrărilor de reparații, va fi reluată circulația pe ambele sensuri.

Începând cu data de 14 aprilie 2026, ora 08:00, este estimată reluarea lucrărilor, traficul rutier urmând a se desfășura alternativ, pe o singură bandă, din nou, potrivit Poliției de Frontieră.

Măsura a fost anunțată și de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).