În cadrul planului, Ciprian Ciucu propune și reducerea vitezei legale, aceasta urmând să fie limitată la 30-40 km/h, în funcție de configurația finală a arterei. Obiectivul este obținerea unui trafic mai domolit, fără a transforma complet zona într-una pietonală.

Astfel, Calea Victoriei ar rămâne accesibilă autoturismelor, dar nu ca rută de tranzit, ci ca spațiu urban orientat către activități culturale și gastronomice. Ciprian Ciucu susține că Bucureștiul dispune deja de alternative pentru șoferii care traversează centrul de la nord la sud, menționând Bulevardul Magheru, care are o lățime suficientă pentru a prelua trafic, precum și existența transportului subteran pe aceeași direcție și a șoselei de centură.

Un alt obiectiv al propunerii este creșterea calității și valorii zonei. Autoritățile consideră că reducerea traficului intens, a vitezei și a nivelului de poluare poate stimula investițiile în renovarea și consolidarea clădirilor vechi, inclusiv a celor încadrate în risc seismic.

„Nu vreau să fac Calea Victoriei pietonală, vreau să o fac mixtă. Nu vor mai fi două benzi pe Calea Victoriei, va fi doar una. Trafic domolit, 30-40 km/h. Vreau să nu mai fie o zonă de tranzit, ci să fie o zonă în care poți ajunge ușor cu mașina pentru alte tipuri de activități: culturale sau gastronomice”, a spus Ciprian Ciucu, conform Gândul.

În prezent, circulația pe Calea Victoriei se desfășoară în condiții de trafic intens, cu viteze care pot ajunge la aproximativ 80 km/h, ceea ce contribuie la poluare și la un mediu urban mai puțin atractiv.

„Este necesară încă o bandă pe Victoriei? Nu. Avem Magheru, care e foarte lat, avem metrou pe acceași direcție, șoseaua de centură. Pentru a crește valoarea zonei și pentru a motiva oamenii să investească în blocurile care au risc seismic în acea zonă, trebuie să regenerezi urban zona și să-i crești valoarea. În momentul de față, pe Calea Victoriei se circulă cu 80 km/h. Trafic mult, poluare multă, nu e ok. Trebuie să creștem valoarea zonei”, a mai spus Ciucu.

Prin această intervenție, administrația urmărește regenerarea urbană a zonei, transformarea acesteia într-un spațiu mai prietenos pentru locuitori și vizitatori și creșterea atractivității economice și imobiliare a uneia dintre cele mai centrale și frecventate artere din București.