Sondaj CURS: Majoritatea bucureștenilor cred că România merge într-o direcție greșită. Ce părere au bucureștenii despre Ciprian Ciucu

Un sondaj CURS ne arată că majoritatea bucureștenilor consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Percepția asupra Capitalei este ușor mai bună, însă rămâne critică.

În contextul actual al vieții politice și administrative din Capitală, CURS a realizat un sondaj de opinie în Municipiul București pentru a evalua percepția cetățenilor asupra direcției în care se îndreaptă România și Bucureștiul, a principalelor probleme ale orașului, a imaginii liderilor politici, a intenției de vot și a impactului evenimentelor politice recente asupra opțiunilor electoratului.

73% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% apreciază că direcția este una bună. Rezultatul confirmă existența unui nivel ridicat de nemulțumire față de evoluția generală a țării și reflectă un climat de neîncredere alimentat de contextul politic și economic din ultimele luni.

Sondajul CURS arată că nemulțumirea bucureștenilor față de direcția în care merge România rămâne ridicată, iar percepția asupra evoluției Capitalei este ceva mai favorabilă, dar continuă să fie predominant critică.

Traficul și mobilitatea urbană reprezintă principala preocupare a locuitorilor Bucureștiului și tema care domină agenda administrației locale. Rezultatele sugerează că amploarea lucrărilor de infrastructură desfășurate simultan a accentuat percepția negativă asupra traficului și aglomerației.

În plan politic, criza națională nu a modificat semnificativ raportul de forțe din Capitală. PNL, PSD și AUR rămân într-o competiție foarte strânsă, ceea ce indică menținerea unui echilibru electoral între principalele formațiuni.

Sondajul evidențiază și începutul afirmării unor actori politici noi. PNRR-Piedone reușește să se poziționeze peste pragul de relevanță electorală, iar ACT, formațiunea lansată de Claudiu Târziu, începe să fie prezentă în opțiunile unei părți a electoratului bucureștean.

62% dintre bucureșteni consideră că Municipiul București se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 28% apreciază că direcția este una bună. Deși evaluarea administrației locale este mai bună decât cea privind direcția în care merge România, majoritatea respondenților rămân critici și în ceea ce privește evoluția Capitalei.

Traficul și aglomerația sunt indicate de 35% dintre respondenți drept cea mai importantă problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Urmează starea străzilor și drumurilor, cu 18%, și problema locurilor de parcare, cu 11%. Rezultatele arată că mobilitatea urbană reprezintă principala preocupare a bucureștenilor. Derularea simultană a mai multor lucrări de infrastructură rutieră pare să fi accentuat nemulțumirea legată de trafic și de timpul petrecut în deplasare.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PNL și PSD ar obține câte 22% din voturi, fiind urmate foarte aproape de AUR, cu 21%. USR este creditat cu 16%, iar SENS și PNRR-Piedone obțin câte 5%, Sos România 4% iar ACT (Acțiunea Conservatoare – Claudiu Târziu) și POT (Partidului Oamenilor Tineri) la 2%.

În ciuda crizei politice prelungite de la nivel național, tabloul politic din Capitală nu s-a schimbat radical. Competiția dintre principalele partide rămâne foarte echilibrată, fără desprinderea unui favorit clar.

În același timp, se observă apariția unor formațiuni noi care încep să capete vizibilitate. PNRR-Piedone obține un scor care îl plasează în rândul partidelor care încep să conteze în opțiunile electoratului, iar ACT, partidul fondat de Claudiu Târziu, apare deja în intenția de vot, chiar dacă la un nivel încă redus.

46% dintre respondenți consideră că Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze din funcția de primar general în contextul anchetei penale privind fapte presupus comise atât în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6, cât și în timpul campaniei electorale pentru Primăria Municipiului București. În schimb, 43% apreciază că acesta ar trebui să își continue mandatul.

Rezultatele indică un electorat aproape egal împărțit între cele două opțiuni, fără conturarea unei majorități clare.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16 iunie–26 iunie, pe un eșantion de 1.069 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă în Municipiul București. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, și au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului din București.