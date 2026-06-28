Se oprește curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Lista completă a străzilor afectate până pe 3 iulie

Mai multe zone din București, județul Ilfov și județul Giurgiu vor rămâne temporar fără energie electrică în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, ca urmare a lucrărilor programate de modernizare și mentenanță desfășurate de Rețele Electrice Muntenia.

Compania precizează că întreruperile sunt planificate și au fost reduse pe cât posibil pentru a limita disconfortul consumatorilor, însă acestea rămân necesare pentru buna funcționare și dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice.

Lucrări programate în mai multe cartiere din București

În Capitală, întreruperile vor avea loc în mai multe zone din oraș, în funcție de programul lucrărilor.

Marți, 30 iunie, vor fi afectați consumatorii de pe Strada Sapienței și din zona Bulevardului Bucureștii Noi, inclusiv străzile Constantin Godeanu, Sfântul Gheorghe, Nazarcea, Vetrișoara și Cricovului, unde alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pentru lucrări la rețeaua de distribuție.

Miercuri, 1 iulie, sunt programate lucrări pe Strada Albișoarei și pe mai multe străzi din împrejurimi, printre care Știucii, Obleților, Linului, Ciortanului, Crapului, Roșioarei, Plăticii, Mrenei, Scoicilor și Bibanului. Tot în aceeași zi vor avea loc intervenții și pe Strada M.I. Brutus.

Joi, 2 iulie, lucrările se vor desfășura pe Strada Apolodor și în zona Străzii Sfinții Apostoli, iar vineri, 3 iulie, întreruperile sunt programate pe Strada Spătarul Preda și în zona Străzii Doinei.

Mai multe localități din Giurgiu rămân fără energie electrică

Și în județul Giurgiu sunt programate întreruperi în mai multe localități.

Marți, 30 iunie, alimentarea va fi întreruptă în localitatea Crucea de Piatră, pe străzile Sfântul Ilie, Monumentului și Dealul Doamnei.

Miercuri și joi sunt programate lucrări ample în comuna Hotarele, unde vor fi afectate mai multe străzi, inclusiv Principală, Bondoc, Molidului, Narcisei, Margaretelor, Mușețelului, Ghiocelului, Garofiței, Mușcatei, Rozmarinului, Panseluțelor, Fagului și Crizantemelor.

Tot joi vor avea loc întreruperi și în orașul Mihăilești, unde vor fi afectați atât locuitorii, cât și mai mulți agenți economici, printre care Apa Service Mihăilești, Ina Garden Service, Restaurant Buda, Uno Caffe, Safir 94, Bro Agroimport și o stație ITP.

Vineri, 3 iulie, lucrările continuă în comuna Gostinari, unde vor fi afectate numeroase străzi din localitate, precum și în Mihăilești, pe Strada Industriei și în zona Aleii Crizantemelor, unde vor fi întreruperi și pentru mai mulți operatori economici.

Întreruperi și în mai multe localități din Ilfov

În județul Ilfov, lucrările încep luni, 29 iunie.

Vor fi afectate mai multe străzi din comuna Dascălu, inclusiv Putna, Voroneț, Cozia, Sucevița, Suzana, Moldovița și Cernica.

Tot luni sunt programate întreruperi în Balotești, în zona străzii Ion Lahovari și a străzilor adiacente, în Bragadiru, pe Strada Crișul Repede și în cartierele din apropiere, precum și în Corbeanca, în zona străzilor Intrarea Gagului, Primăverii și Cireșului.

Marți, 30 iunie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în Ghermănești, pe mai multe străzi și în zona unor blocuri de locuințe, dar și în Chiajna, unde vor fi afectați inclusiv Academia de Fotbal Marian Cristescu și Next Auto Rulate.

Miercuri, 1 iulie, lucrările continuă în comuna Gruiu, pe străzile Ramurele, Ungureni și Lunca Ialomiței, precum și pe arterele adiacente.

Compania recomandă consumatorilor să se pregătească din timp

Rețele Electrice Muntenia precizează că întreruperile sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și modernizare a infrastructurii de distribuție și pentru menținerea siguranței în exploatarea rețelei.

Consumatorii din zonele vizate sunt sfătuiți să își organizeze din timp activitățile și să ia măsurile necesare pentru a reduce impactul întreruperilor programate, în special în cazul utilizării echipamentelor electrice esențiale sau al desfășurării activităților profesionale care depind de alimentarea cu energie electrică.