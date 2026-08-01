Întreruperi de curent în perioada 3 – 9 august 2026. Zonele din București, Ilfov și Giurgiu unde alimentarea cu energie electrică va fi oprită

Mai multe zone din București, județele Ilfov și Giurgiu vor rămâne fără energie electrică în intervalul 3 – 9 august 2026, ca urmare a lucrărilor programate de Rețele Electrice Muntenia. Compania anunță că întreruperile sunt necesare pentru efectuarea unor intervenții de reparații, modernizare și mentenanță a rețelei de distribuție, astfel încât alimentarea cu energie să se desfășoare în condiții de siguranță și fiabilitate.

Reprezentanții operatorului precizează că aceste sistări sunt planificate și au rolul de a permite desfășurarea lucrărilor tehnice care contribuie la îmbunătățirea infrastructurii electrice.

„Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică.”

De asemenea, compania subliniază că:

„Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții optime.”

Programul anunțat pentru Capitală vizează două sectoare, unde alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă temporar în timpul zilei.

Marți, 4 august 2026

Sectorul 1

Strada Virgiliu și perimetrul delimitat de străzile Știrbei Vodă, Virgiliu, Cotiturii, Lipova, Difuzorului, Dobrogei și Dimitrie Gusti.

Interval orar: 09:00 – 17:00.

Joi, 6 august 2026

Sectorul 3

Drumul Gura Făgetului, Strada Brățării, Drumul Gura Siriului și Drumul Gura Putnei.

Interval orar: 09:00 – 17:00.

Locuitorii din aceste zone sunt sfătuiți să își planifice din timp activitățile care depind de alimentarea cu energie electrică și să ia în calcul perioada în care vor avea loc intervențiile.

Unde se oprește curentul în Ilfov între 3 și 9 august

Și în județul Ilfov sunt programate mai multe lucrări la rețeaua de distribuție, care vor afecta atât localități întregi, cât și anumite străzi sau cartiere.

Luni, 3 august 2026

Copăceni – Strada Principală, între orele 09:00 – 17:00 ;

– Strada Principală, între orele ; 1 Decembrie – DJ401D, între orele 09:00 – 17:00 ;

– DJ401D, între orele ; Buftea – Șoseaua București–Târgoviște nr. 4 și Strada Răsăritului nr. 78, între orele 09:00 – 17:00.

Marți, 4 august 2026

Tunari – Strada Câmpului nr. 39, precum și Strada Câmpului, Intrarea Câmpului, Nicolae Bălcescu, Aurel Vlaicu, Decebal și Nicolae Iorga, între orele 09:00 – 17:00 ;

– Strada Câmpului nr. 39, precum și Strada Câmpului, Intrarea Câmpului, Nicolae Bălcescu, Aurel Vlaicu, Decebal și Nicolae Iorga, între orele ; Dragomirești-Vale – Strada Micșunelelor nr. 227 și străzile Ghioceilor, Albastrelelor, Petuniei, Zorelelor, Gladiolelor, Ficusului, Castanilor și Sânzienelor, între orele 09:00 – 17:00 ;

– Strada Micșunelelor nr. 227 și străzile Ghioceilor, Albastrelelor, Petuniei, Zorelelor, Gladiolelor, Ficusului, Castanilor și Sânzienelor, între orele ; Pantelimon – Strada Viilor și străzile adiacente, între orele 09:00 – 17:00 ;

– Strada Viilor și străzile adiacente, între orele ; Măgurele – Strada Aluniș și arterele adiacente, între orele 09:00 – 17:00 ;

– Strada Aluniș și arterele adiacente, între orele ; Jilava – Strada Odăi, între orele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 5 august 2026

Otopeni – Strada Mesteacănului, între orele 09:00 – 17:00.

Localitățile din Giurgiu unde sunt programate întreruperi de energie electrică

Lucrările de mentenanță vor continua și în județul Giurgiu, unde sunt anunțate întreruperi în mai multe localități.

Luni, 3 august 2026

Cucuruzu – Străzile Plesului, Popeni și Câmpului, între orele 09:00 – 17:00.

Marți, 4 august 2026

Cucuruzu – Strada Ciurari, între orele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 5 august 2026

Palanca – Strada Ion Ionescu Brăila, între orele 10:00 – 16:00 ;

– Strada Ion Ionescu Brăila, între orele ; Stoenești – DC148, între orele 10:00 – 16:00.

Rețele Electrice Muntenia efectuează periodic lucrări planificate la infrastructura de distribuție pentru a reduce riscul apariției unor avarii neprevăzute și pentru a menține rețeaua în parametri optimi de funcționare.

Astfel de intervenții permit înlocuirea echipamentelor uzate, modernizarea instalațiilor și creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Compania recomandă clienților din zonele afectate să ia măsuri preventive, mai ales dacă folosesc echipamente sensibile sau desfășoară activități care depind de alimentarea continuă cu energie electrică.