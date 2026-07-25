Vești importante pentru consumatori. Urmează întreruperi de curent în sute de străzi începând cu 27 iulie. Cine sunt cei afectați

Mii de consumatori din București, Ilfov și Giurgiu vor fi afectați de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 27 iulie – 2 august 2026. Rețele Electrice Muntenia a anunțat programul complet al lucrărilor care vor avea loc în această săptămână, precizând că opririle sunt necesare pentru întreținerea și funcționarea în siguranță a rețelei de distribuție.

Compania a transmis că lucrările programate vor afecta mai multe cartiere din Capitală, precum și numeroase localități din județele Ilfov și Giurgiu.

Potrivit operatorului de distribuție, întreruperile au fost planificate astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie cât mai redus, însă acestea nu pot fi evitate.

„Întreruperile de alimentare au fost reduse pe cât posibil pentru a minimiza disconfortul clienților. Cu toate astea, ele sunt încă necesare și nu pot fi complet eliminate, fiind necesare pentru a se putea asigura buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție.”

Lucrările sunt programate în intervalul 27 iulie – 2 august 2026, iar alimentarea cu energie va fi întreruptă, în funcție de zonă, în intervale cuprinse între patru și opt ore.

În Capitală, lucrările vor avea loc în sectoarele 1 și 3.

Luni, 27 iulie

În Sectorul 1 vor fi afectate strada Povernei și strada Clopotarii Vechi, pe tronsoanele cuprinse între străzile Constantin Coandă, Grigore Alexandrescu și Clopotarii Vechi. Întreruperea este programată între 09:00 și 17:00.

Marți, 28 iulie

În Sectorul 1 vor fi executate lucrări pe strada Muzeul Zambaccian nr. 14 și pe tronsonul cuprins între străzile Emil Pangrati și Emile Zola.

În Sectorul 3 va fi afectată Intrarea Bădeni, la imobilul nr. 2A, bloc Y7 BIS.

În ambele cazuri, alimentarea va fi întreruptă între 09:00 și 17:00.

Miercuri, 29 iulie

În Sectorul 1 sunt programate lucrări în zona Calea Griviței nr. 152 și pe străzile din perimetrul delimitat de Nicolae Titulescu, Petru Rareș, Miron Costin, Deparateanu, Iacob Negruzzi, Constantin Disescu, Tărușanu și Ion Bianu.

Și aici întreruperea este programată între 09:00 și 17:00.

În județul Giurgiu, lista intervențiilor este mult mai extinsă și cuprinde atât municipiul Giurgiu, cât și mai multe comune.

Luni sunt programate întreruperi în Dobreni, Valea Bujorului, Cucuruzu, Petru Rareș, Răsuceni și Crivina.

Marți, lucrările continuă în Bulbucata.

Miercuri sunt vizate localitățile Crivina, Gostinari, Falaștoaca, Mihai Vodă și Bolintin-Deal, unde vor fi afectate atât locuințe, cât și instituții și agenți economici, inclusiv Spitalul Bolintin-Deal, Primăria, dispensarul și o benzinărie.

Joi, alimentarea va fi întreruptă în Crivina și în întreaga localitate Mirău.

Orele de desfășurare diferă în funcție de zonă, fiind programate în principal între 08:00 și 17:00.

Și în județul Ilfov sunt programate numeroase lucrări la rețeaua electrică.

Luni vor fi afectate zone din Izvorani, Șanțu-Florești, Petrăchioaia, Otopeni, Buftea și comuna 1 Decembrie.

Marți sunt programate intervenții în Dragomirești-Deal, Mogoșoaia, Buftea și Clinceni.

Miercuri, lista localităților vizate include Buftea, Balotești, Dascălu, Zurbaua și Otopeni. În unele zone din Buftea sunt prevăzute două intervale diferite de întrerupere, unul în timpul zilei și unul după-amiaza.

Joi vor avea loc lucrări în Otopeni și Balotești, iar vineri sunt programate întreruperi în Șanțu-Florești.

Pe lista operatorului figurează atât cartiere rezidențiale și străzi principale, cât și numeroși agenți economici, spații comerciale, reprezentanțe auto, unități de producție, centre logistice și alte obiective din localitățile afectate.

Rețele Electrice Muntenia recomandă clienților să consulte programul complet al întreruperilor pentru a verifica dacă strada sau localitatea în care locuiesc se află pe lista intervențiilor programate.

În funcție de complexitatea lucrărilor și de condițiile din teren, alimentarea cu energie electrică va fi reluată după finalizarea intervențiilor, în intervalele comunicate de operator. De asemenea, compania precizează că programul poate suferi modificări dacă apar situații neprevăzute în rețeaua de distribuție.